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February 23, 2018 / 9:13 AM / a day ago

更新版 1-中国汇市：人民币随中间价震荡收升，短期料续随美指波动

2 分钟阅读

    * 人民币随中间价震荡收升
    * 市场仍处假期模式，交投依旧清淡
    * 短期料续随美指波动

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周五随中间价收升，盘中一度升近40
0点至6.32元附近。交易员指出，今日市场仍处于假期模式，交投依旧清淡，午后美元指数<
.DXY>反弹突破90关口未果，人民币结汇需求有所增加，短期人民币料续随美指波动。
    
    他们并表示，市场对欧洲央行和美联储货币政策走向预期变化，仍是主要货币走势不确
定的关键，当然短期欧洲政治事件亦值得关注；而中国监管层退出常态式干预后，人民币和
国际主要货币的联动关系更为紧密，汇率风险不容忽视，建议实需客户尽量少猜方向。
    
    “现在人民币就是锚定美元，日内都是跟着美元走，所以判断人民币走向就必须看欧元
、美元，从这个角度看，美指没突破区间之前，人民币也差不多是这样，但更长时间看，我
认为美元下跌趋势没被破坏。”一外资行交易员表示。
    
    一中资行交易员称，昨天有些假日期间的信用卡境外消费购汇还款，今天购汇就比较少
。
    
    全球汇市方面，欧元周五下滑，且料将创下近四个月来第二大单周跌幅，对全球外汇市
场而言，下周将是欧洲重大政治事件登场的一周，在此之前投资者削减持仓。
    
    意大利大选结果将在3月4日揭晓，德国社会民主党(SPD)党员对与保守派阵营组成新联
盟的投票结果也将在同一天出炉，这两项政治事件都可能引发新一波市场震荡。
     
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
 在岸市场人民币兑美元             今日          上日          升贬
       即期成交价格               6.338        6.3605         0.36%
             中间价              6.3482         6.353         0.08%
       成交额                  80.4亿美元    71.42亿美元        
           日内波动幅度(pips)      293       日低6.3499    日高6.3206
             今年以来升贬幅度                                    2.75%
       2005年汇改以来升贬幅度                                   30.59%
        一年期美元/人民币掉期         1041                            
                                                           
                                                                
 离岸人民币市场                   今日          上日                  
             CNH即期             6.3316        6.3335                 
      一年期NDF                  6.4625         6.468                 
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.3394
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.7934元、5.9236元和8.8372元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 张喜良/曾祥进)
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