更新版-《全球汇市》美元小涨且本周周线上扬，因空头削减头寸

(新增文末汇率收盘表格)

* 美元周线可望上升0.8%

* 欧元下跌，因政治风险临近

路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五小涨，延续从上周触及的三年低位反弹的势态，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能更积极加息，促使投资者削减看空美元的押注。

美元指数上涨0.12%，报89.847，在2月12日曾触及三年低位88.253。

“美元人气转变，”Manulife Asset Management资深投资分析师和交易商Charles Tomes说。

他说，“许多市场人士在一定程度上降低其风险，如果他们在其他市场采取的是作多策略的话。”

公债收益率上升，对美元抛售过度的看法，以及美联储1月会议记录基调相对乐观，扶助美元指数本周周线上升0.8%。

“本周美元大幅攀升的故事，继续围绕甚嚣尘上的2018年美国加息的臆测展开，”FXTM研究分析师Lukman Otunuga在报告中说。

美联储周五向国会提交了半年度货币政策报告。联储在报告中预期，经济将继续稳步增长，近期没有重大风险可能令其暂停计划的加息步伐。该报告没有理会近期股市急跌和对通胀的担忧。

美联储新主席鲍威尔下周将在参众两院就这份报告作证词陈述，这是他出任联储主席后的首次公开活动。

“如果投资者作空美元，他们不希望冒这个险，以防鲍威尔的证词陈述更鹰派，”Tomes说。

欧元兑美元微幅下跌，受累于美元走坚，以及在3月4日意大利大选结果揭晓前投资者谨慎行事。

同一天，德国社会民主党(SPD)将就是否与总理梅克尔的保守派阵营组建新联合政府进行投票，这是市场的两大政治风险事件。

“对于看多欧元的人士来说，没有增加头寸的新诱因，”他说。

新西兰元下滑，因投资者押注新西关将保持利率在纪录低位，而美国将继续收紧政策。

加元兑美元上涨，此前数据显示，加拿大通胀回落的幅度小于分析师预期。

今日 上日 当日 今年以来 2017年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2293 1.2329 -0.29 +2.48 1.1996

美元/日圆 106.88 106.74 +0.13 -5.14 112.67

欧元/日圆 131.39 131.61 -0.17 -2.80 135.18

美元/瑞郎 0.9366 0.9325 +0.44 -3.87 0.9743

英镑/美元 1.3965 1.3954 +0.08 +3.35 1.3512

美元/加元 1.2628 1.2703 -0.59 +0.41 1.2577

美元/离岸人民币 6.3260 6.3333 -0.12 -2.86 6.5125

澳元/美元 0.7842 0.7845 -0.04 +0.53 0.7801

欧元/瑞郎 1.1515 1.1501 +0.12 -1.49 1.1689

欧元/英镑 0.8799 0.8834 -0.40 -0.95 0.8883

新西兰元/美元 0.7288 0.7338 -0.68 +2.85 0.7086

美元/挪威克朗 7.8450 7.8530 -0.10 -4.41 8.2070

欧元/挪威克朗 9.6460 9.6826 -0.38 -2.06 9.8486

美元/瑞典克朗 8.1729 8.1144 +0.72 -0.35 8.2017

欧元/瑞典克朗 10.0490 10.0071 +0.42 +2.13 9.8391

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)