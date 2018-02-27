更新版 1-台湾基金：元大投信将发行追踪MSCI中国A股国际通指数ETF

(新增公司最新说法)

路透台北2月27日 - 台湾大型基金公司元大投信周一表示，已取得MSCI中国A股国际通指数授权，近期将继华夏基金(香港)发行全球第二档追踪该指数的A股交易所买卖基金(ETF)。

惟该公司公关人士稍晚强调，指数仍待证交所审议通过方能募集发行ETF。元大投信将在3月6日与MSCI举行授权记者会。

元大投信基金经理人陈重铨对路透指出，台湾投资人看好A股后市，也让本地资产管理业者不断投入发行追踪A股的ETF，目前光是不含杠杆、反向者就有七档。

〞台湾已经有五家投信发行了，未来还会持续增加。〞他说。

MSCI中国A股国际通指数于2017年10月推出，追踪A股逐步被纳入新兴市场的过程，该指数是基于国际投资者通过沪深港通机制投资A股市场的框架而编制的，指数成分股为232只，主要为可透过沪港通及深港通买卖的大盘股。

2017年6月，MSCI明晟宣布于今年将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI所有国家世界指数。A股纳入程序计划将于今年5月及8月两阶段实施，并基于5%的纳入因子，而加入的A股将占MSCI新兴市场指数0.73%的权重。

华夏基金(香港)是在2月初发行追踪MSCI中国A股国际通指数的ETF，该支ETF设有港元及人民币柜台。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进/张喜良)