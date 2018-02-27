更新版 1-台湾货币市场：月底效应及国库借款致拆款利率微升，RP市场资金偏松

* 银行间短率微幅走升，因月底效应 * 今日和周四国库借款，金额共300亿 * 短票利率大致持稳，资金较预期宽松 * RP市场资金偏多，投信及寿险均丢钱 (更新拆款及央行定存单发行细节等最新讯息) 记者 罗两莎 路透台北2月27日 - 台湾银行间短率周二微幅走升。资金调度人士称，受月底效应及一 大型银行未在市场提供资金，且国库有较大额借款需求等影响，部分银行略调升拆款利率， 对票券商一周以上拆款利率微调至0.41%。 资调人员指出，昨天尾盘市场已感受到资金有略微趋紧的气氛，一大早大家都急着抢钱 ，部分银行顺势略为调升利率。 〞月底嘛，大家拿钱拿得比较积极，银行主动报(利率)的比较高。〞一大型票券商资调 人员说。 他们指出，今天一大型银行未开拆款大门，且月底资金需求较多，让部分银行有藉口拉 抬利率。此外，周二及周四国库分别有200亿及100亿台币借款需求，虽不致造成市场资金趋 紧，惟一大早大家急着抢钱，致利率略升。 票券商方面，资调人员表示，拆款利率的确有略为走高，两周拆款利率最高拆到0.41% ，上日则在0.40%左右。 一大型票券商资调人员则称，银行体系资金相当充裕，部分银行主动打电话推销剩余资 金，〞市场钱还很多钱啦，算是很容易拿到钱，还有行库主动打电话来问我要不要钱。〞 据央行统计，2018年农历春节前封关日最高通货发行数达2兆4,743亿台币，较去年最高 发行额增加1,297亿台币，或年增5.53%。而到周二为止，通货发行余额进一步降至2兆3,176 余亿台币，显示新春开市五日通货已回笼1,567亿台币。 明日台湾金融市场因纪念228休市一天。台湾央行周二傍晚预告，周五(3月2日)将发行7 天期定期存单，利率维持0.20%。 一不愿具名央行官员称，先前因逢春节，央行发行部分特殊天期的存单，周五发行7天 期定存单主要是考量新的提存期因素，〞我们在碰到提存期底时，通常会稍做调整。〞 本地时间17:49 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.230 29.235 台湾加权股价指数<.TWII 10,815.47 10,836.70 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.184% 0.185% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.260% 0.180-0.280% --一周拆款利率区间 0.182-0.400% 0.182-0.410% --两周拆款利率区间 0.180-0.410% 0.200-0.410% **短票利率持稳** 短票部分，票券商交易员表示，今天市场资金较预期来得宽松，利率大致持稳。 但在跨季票券方面，他们指出，由于市场预期4月上旬利率不致大幅走高，部分银行趁 着利率未下滑之际先行买入利率较高的跨季票，惟票量不大。 〞钱比较想像中松一些，票不够卖啦，利率原则上以区间交易为主。〞一大型票券商交 易员说。 今日大型票券商30天期短票主要成交在0.39-0.40%，上日在0.40%；跨季落点短票利率 与上日水准相同，均在0.42%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.397%，区间在0.31-0.41%， 成交98.12亿台币；前日自保30天短票成交加权平均利率在0.399%，区间在0.38-0.41%，成 交151.79亿台币。 在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.402%，区间在0.32-0.47%，成交金额29.2 5亿台币；前日成交加权平均利率在0.399%，区间在0.30-0.44%，成交金额52.93亿台币。 台湾央行周二发行2,178亿台币定存单，发行余额增3亿台币；余日到期定存单金额分别 为周四4,520.5亿及周五2,672.8亿台币。 拆款中心资料显示，周二银行超额准备679亿台币，累计至周三超额准备7,467亿 台币、加计前期1%的超额准备1兆35亿台币。 **RP市场资金“淹至小蛮腰”** 债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员表示，今天银行体系普遍多钱，部分银行主动 找上门询问有无资金需求，利率亦无大变动。 〞今天钱很多，电话接到手软，尤其是投信钱爆多的，寿险也进来丢钱。〞一大型票券 商交易员说，〞中尾盘投信还在问有没有票，我们连库存票都出清了，钱都淹到小蛮腰了。 〞 证券商方面，交易员指出，资金略偏宽松，投信月底效应基金赎回情况不明显，利率亦 无大变动。 〞月底都不像月底了，投信还有多余的钱丢出来。〞一大型证券商交易员说。 本周主要债券交割分别为：周二凯基银行发行1.6亿美元债、法国东方汇理银行发行1.5 5亿美元债及挪威地方银行公司拟发行2.9亿美元债；周四台北富邦银行发行10亿台币绿色债 券。 证券商与金融机构承做RP成交利率，今天公债一周内利率主要成交在0.31-0.32%；公司 债RP利率则成交在0.40-0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作极短天期利率仍为0.24%；公债RP季内利率主要成交在0 .28-0.31%，跨季则在0.31；公司债方面，季内利率主要成交在0.32-0.33%，跨季利率在0.3 5%。(完) (审校 乔艳红)