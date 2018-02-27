更新版 1-中国汇市：逢低购汇促人民币收盘涨幅缩窄，关注鲍威尔国会证词

* 逢低购汇促人民币收盘涨幅缩窄，中间价则大涨逾230点 * 逢低购汇需求较旺，压缩人民币反弹空间 * 短期美指走向仍十分关键 * 关注美联储鲍威尔首次国会证词 * 大行卖压较强，长端掉期小幅下行 (新增评论和收盘报价) 路透上海2月27日 - 人民币兑美元即期周二收盘涨幅缩窄，中间价则大涨逾 230点回到6.3150元附近。交易员指出，中间价遵循定价机制，但市场价在强于6.3元关口附 近购汇需求明显上升，限制了人民币反弹空间，后续会否重新升破6.3元关口，还需看美指 走向。 他们并表示，市场关注美联储新任主席鲍威尔的国会证词，在此之前市场整体谨慎；目 前美指呈现箱体震荡，而在美指突破波动区间之前，人民币料亦无虞；由于春节后大行卖压 较强，境内美元/人民币长端掉期小幅下行。 “这两天还是结汇偏多，...短期逻辑没变，美指涨的时候人民币没有大贬，美指一跌人 民币就涨。虽然现在市场认为美联储偏鹰派，但美指也没有走得很强，90都没法走稳。”一 中资行交易员称。 在他看来，虽然中国两会在即，但现在中国各种数据都比较不错，包括外储和结售汇 等，汇价固然不会走出波澜壮阔的上涨行情，但短期仍看涨，且未来市场的弹性比较大的状 态会延续。 值得一提的是，这两天成交量突然放大，其主要原因是之前中国外汇交易中心公布的日 成交量仅限于询价交易量，而现在公布的则包括结算日两天（T+2）及两天以内（T+1,T+0) 的询价及撮合交易量。 全球汇市方面，美元兑多数主要货币周二小幅下跌，美国联邦储备理事会(美联储/FED) 新任主席鲍威尔周二发表证词之前，交易商多持审慎态度；鲍威尔的国会证词可能决定美元 自三年低点反弹的势头是否还有延续空间。 鲍威尔的国会作证将是他在本月稍早宣誓就任以来首度公开露面。交易商将密切观察这 位新任主席是否会延续前主席叶伦的渐进货币政策，还是会采取更为强硬的立场。数名决策 者认为，美联储到了全面反思通胀问题的时候了，需要进行速度更快的升息来抑制消费者物 价的上涨。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=CF 6.3064 6.307 0.01% XS> 中间价 6.3146 6.3378 0.37% 成交额<CNYSPTVOL=CF 224.29亿美元 216.6亿美元 XT> 日内波动幅度(pips) 207 日低6.3143 日高6.2936 今年以来升贬幅度 3.26% 2005年汇改以来升贬 31.24% 幅度 一年期美元/人民币掉 1029 期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.3065 6.2963 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.434 6.421 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.3096 元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX S的参考汇率分别为7.7852元、5.8961元和8.8231元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/李文科 审校 乔艳红)