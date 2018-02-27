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February 27, 2018 / 9:32 AM / a day ago

更新版 1-中国汇市：逢低购汇促人民币收盘涨幅缩窄，关注鲍威尔国会证词

3 分钟阅读

    * 逢低购汇促人民币收盘涨幅缩窄，中间价则大涨逾230点
    * 逢低购汇需求较旺，压缩人民币反弹空间
    * 短期美指走向仍十分关键
    * 关注美联储鲍威尔首次国会证词
    * 大行卖压较强，长端掉期小幅下行

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海2月27日 - 人民币兑美元即期周二收盘涨幅缩窄，中间价则大涨逾
230点回到6.3150元附近。交易员指出，中间价遵循定价机制，但市场价在强于6.3元关口附
近购汇需求明显上升，限制了人民币反弹空间，后续会否重新升破6.3元关口，还需看美指
走向。
    
    他们并表示，市场关注美联储新任主席鲍威尔的国会证词，在此之前市场整体谨慎；目
前美指呈现箱体震荡，而在美指突破波动区间之前，人民币料亦无虞；由于春节后大行卖压
较强，境内美元/人民币长端掉期小幅下行。
    
   “这两天还是结汇偏多，...短期逻辑没变，美指涨的时候人民币没有大贬，美指一跌人
民币就涨。虽然现在市场认为美联储偏鹰派，但美指也没有走得很强，90都没法走稳。”一
中资行交易员称。
    
     在他看来，虽然中国两会在即，但现在中国各种数据都比较不错，包括外储和结售汇
等，汇价固然不会走出波澜壮阔的上涨行情，但短期仍看涨，且未来市场的弹性比较大的状
态会延续。
    
    值得一提的是，这两天成交量突然放大，其主要原因是之前中国外汇交易中心公布的日
成交量仅限于询价交易量，而现在公布的则包括结算日两天（T+2）及两天以内（T+1,T+0)
的询价及撮合交易量。
   
    全球汇市方面，美元兑多数主要货币周二小幅下跌，美国联邦储备理事会(美联储/FED)
新任主席鲍威尔周二发表证词之前，交易商多持审慎态度；鲍威尔的国会证词可能决定美元
自三年低点反弹的势头是否还有延续空间。
    
    鲍威尔的国会作证将是他在本月稍早宣誓就任以来首度公开露面。交易商将密切观察这
位新任主席是否会延续前主席叶伦的渐进货币政策，还是会采取更为强硬的立场。数名决策
者认为，美联储到了全面反思通胀问题的时候了，需要进行速度更快的升息来抑制消费者物
价的上涨。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：   
 在岸市场人民币兑美       今日            上日            升贬
 元                                                  
 即期成交价格<CNY=CF     6.3064          6.307           0.01%
                 XS>                                 
    中间价               6.3146          6.3378          0.37%
 成交额<CNYSPTVOL=CF  224.29亿美元    216.6亿美元           
                 XT>                                 
  日内波动幅度(pips)       207         日低6.3143      日高6.2936
    今年以来升贬幅度                                          3.26%
  2005年汇改以来升贬                                         31.24%
                幅度                                 
 一年期美元/人民币掉           1029                                
                  期                                 
                                                     
                                                            
 离岸人民币市场           今日            上日                     
    CNH即期              6.3065          6.2963                    
 一年期NDF<CNY1YNDFO      6.434          6.421                     
                R=>                                  
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.3096
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.7852元、5.8961元和8.8231元。


    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/李文科
审校 乔艳红)
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