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February 28, 2018 / 11:29 PM / 更新于 5 hours ago

重温稿-《中国新债预测》国开2/5/7年增发债收益率均值为4.43%、4.68%和4.86%

2 分钟阅读

 (重温稿)
    * 招标品种：国开行2/5/7年增发债
    * 招标金额：2/7年：50亿；5年：80亿
    * 招标时间：3月1日14:30-15:30
    * 受访人数：8位(银行、券商)
    * 预测区间：4.35%-4.50%；4.65%-4.70%；4.82%-4.90%
    * 预测均值：4.43%；4.68%；4.86%

    路透上海2月28日 - 中国国家开发银行         周四将招标增发三期债，包括两年、
五年和七年期。路透调查显示，债市在连续两日大幅走强后势头暂趋缓，短期或需一定整固
，一级市场火热市况料略收敛，但仍不会有明显降温，明日三期债收益率预测均值分别为4.
43%、4.68%和4.86%。
    
    “今天T（国债期货）盘中还有拉升动作，现券基本稳住了，感觉短期要争夺一下，一
级不会再下那么快，但需求已经起来了，（明日中标结果）还是不会差的。”上海一银行交
易员称。
    
    交易员透露，明日的两年固息增发债的标的券180202最新成交在4.52%，五年增发标的
券170212在4.7575%，七年增发标的券170208为4.93%。
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，两年、五年和七
年最新收益率分别为4.5325%、4.7788%和4.9571%。    
    
    财政部周三上午招标的五年期续发固息国债，加权中标收益率为3.6566%，低于此前市
场预测均值3.69%；边际中标收益率为3.6852%，投标倍数为3.13倍。            
    
    明日招标三期债为该行2018年第二期               、2017年第12期               
和2017年第八期               的增发债，票面利率依次为4.53%、4.44%和4.30%。
    
    具体发行条款如下：
    
                      2018年2期/2017年12期/2017年8期增发
    ----------------------------------------------------
    招标上限          2/7年：50亿；5年：80亿
    期限/计息方式     2/5/7年固息
    招标时间          3月1日14:30-15:30
    招标方式          单一价格（荷兰式）
    缴款日            3月5日
    起息日            2年：2018/2/7；5年：2017/11/9
                      7年：2017/8/21                     
    分销期            3月2日-3月5日
    上市日            3月7日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            2年：0.05%；5/7年：0.10%
    ----------------------------------------------------(完)

 (发稿 边竞； 审校 林高丽)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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