重温稿-《中国新债预测》国开2/5/7年增发债收益率均值为4.43%、4.68%和4.86%

(重温稿) * 招标品种：国开行2/5/7年增发债 * 招标金额：2/7年：50亿；5年：80亿 * 招标时间：3月1日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商) * 预测区间：4.35%-4.50%；4.65%-4.70%；4.82%-4.90% * 预测均值：4.43%；4.68%；4.86% 路透上海2月28日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三期债，包括两年、 五年和七年期。路透调查显示，债市在连续两日大幅走强后势头暂趋缓，短期或需一定整固 ，一级市场火热市况料略收敛，但仍不会有明显降温，明日三期债收益率预测均值分别为4. 43%、4.68%和4.86%。 “今天T（国债期货）盘中还有拉升动作，现券基本稳住了，感觉短期要争夺一下，一 级不会再下那么快，但需求已经起来了，（明日中标结果）还是不会差的。”上海一银行交 易员称。 交易员透露，明日的两年固息增发债的标的券180202最新成交在4.52%，五年增发标的 券170212在4.7575%，七年增发标的券170208为4.93%。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，两年、五年和七 年最新收益率分别为4.5325%、4.7788%和4.9571%。 财政部周三上午招标的五年期续发固息国债，加权中标收益率为3.6566%，低于此前市 场预测均值3.69%；边际中标收益率为3.6852%，投标倍数为3.13倍。 明日招标三期债为该行2018年第二期 、2017年第12期 和2017年第八期 的增发债，票面利率依次为4.53%、4.44%和4.30%。 具体发行条款如下： 2018年2期/2017年12期/2017年8期增发 ---------------------------------------------------- 招标上限 2/7年：50亿；5年：80亿 期限/计息方式 2/5/7年固息 招标时间 3月1日14:30-15:30 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 3月5日 起息日 2年：2018/2/7；5年：2017/11/9 7年：2017/8/21 分销期 3月2日-3月5日 上市日 3月7日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 2年：0.05%；5/7年：0.10% ----------------------------------------------------(完) (发稿 边竞； 审校 林高丽)