更新版 1-中国汇市：人民币即期大幅收跌，主因美联储强化升息预期打压

* 人民币大幅收低，中间价亦跌 * 美联储年内进一步加息预期提振美指 * 人民币或承压，但短期暂维持6.3-6.36区间波动看法 * 人民币汇率指数逐渐回升 (新增收盘报价和评论) 路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周三大幅收跌271点，盘中跌幅 一度接近300点；今日中间价亦下跌。交易员指出，隔夜美联储主席鲍威尔的国会证词提振 了美联储年内进一步加息预期，推动美元周三触及三周高点，人民币短期略有承压，但市场 仍维持6.3-6.36区间波动看法。 他们并表示，逢高结汇思维限制了人民币调整空间，人民币汇率指数春节后也逐渐回升 ；因此如若美指继续反弹，人民币汇率指数亦有续升可能。国家统计局最新公布的2月官方 制造业采购经理人指数低于预期，但对汇市影响不大。 “虽然美联储言论利好美指，但美指仍没站上90.5，还是没有突破前期关键点位，...中 期人民币仍偏多，仍是逢高结汇的思路。”一中资行交易员称。 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，宏观经济先行指标--2月官 方制造业采购经理人指数(PMI)降至50.3，低于路透调查预估中值51.2，亦低 于1月份的51.3。不过这是官方制造业PMI连续19个月处于扩张区间。 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上 日升0.23%至96.44。 中国国家外汇管理局周三公布，1月份服务贸易逆差218亿美元，逆差额较上月的206亿 美元增加5.68%。其中旅行差额占比达到86.64%，运输差额占比亦达到26.57%。 全球汇市方面，美元周三触及三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍 威尔对经济发表正面的评估，导致市场扩大押注将有更多升息，在此同时欧元在通胀数据公 布前下滑。 鲍威尔在美国众议院金融服务委员会作证，承认近来经济走强，这番言论促使投资者对 2018年将升息四次的预期升温。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.3335 6.3064 -0.43% 中间价 6.3294 6.3146 -0.23% 成交额 198.6亿美元 224.29亿美元 日内波动幅度(pips) 96 日低6.3352 日高6.3256 今年以来升贬幅度 2.82% 2005年汇改以来升贬幅度 30.68% 一年期美元/人民币掉期 1045 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.33 6.3269 一年期NDF 6.457 6.4535 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.3315 元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX S的参考汇率分别为7.7404元、5.9135元和8.7985元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/李文科 审校 林高丽)