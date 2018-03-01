重发-韩国数据：2月出口增幅放缓至2016年来最低，受农历新年假期所累

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* 2月出口同比增长4.0%，进口同比增14.8%

* 农历新年落在2月导致工作天数减少，抑制韩国出口增长

路透首尔3月1日 - 政府周四公布的数据显示，韩国2月出口成长幅度放缓至逾一年来最低，受到农历新年长假以及海外对韩国商品需求下滑的影响。

出口同比成长4%的升幅是2016年11月以来最低，且与1月跳增22.3%相比明显表现较差，但优于预估中值的成长0.4%。

由于农历新年落在2月导致工作天数减少，也冲击到韩国出口表现。今年2月工作天数为19.5天，去年同期则为22天。

“出口放缓可能是暂时的，未来将因对韩国商品的强劲需求而持续成长，”韩亚金融投资分析师Kim Doo-un表示。

经济分析师预计韩国出口在2017年的大幅增长后，2018年增速会放缓，但步伐稳定，反映上一年强劲表现带来的统计数据基期效应，以及与美国持续不断的贸易摩擦。

韩国央行总裁李柱烈周二称，如果美国继续加强贸易限制，汽车和钢铁行业可能将受严重冲击，因为这些行业对美国贸易顺差最大。

继1月美国对进口洗衣机和太阳能面板征收了高额关税后，美国商务部又建议总统特朗普对从韩国等国进口的钢铁实施严格限制。

“进一步的不确定性将是美韩自由贸易协定谈判。谈判会如何进展将影响出口人气，”Kim称。

特朗普曾批评目前美国对韩国的贸易逆差；而韩国总统文在寅则称，美韩自贸协定扩大了贸易，对双方都有利。

2月进口较上年同期跃升14.8%，超过路透调查预计的增长13.1%。1月进口较上年同期增长21.1。(完)