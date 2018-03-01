FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#世界移动通信大会
#半岛局势
#比特币
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
亚洲
March 1, 2018 / 2:40 AM / a day ago

更正-《全球汇市》FED主席鲍威尔证词推升美元，通胀疑虑拖累欧元下滑

3 分钟阅读

 (更正：因译文有误，内文第一段改为“鲍威尔”，非“鲍烕尔”；倒数第四段改为“欧元兑英镑升至0.8862
5英镑”，非“欧元兑美元”)
    * 欧元兑美元触及五周低点，兑日圆触及六个月低位
    * 欧元区通胀率温和，压抑对欧洲央行升息预期
    * 日圆受日本央行购债操作及避险气氛支撑

    路透东京3月1日 - 美元周四持坚。美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔对美国经济持乐观看法
，升高利率鹰派气势，打击全球股市下滑后，美元获得支撑。
    
    欧元情况截然不同，欧元区通胀数据温和，削弱对欧洲央行缩减刺激的预期，欧元兑美元因而跌至五周低
点，兑日圆跌至六个月低位。

    美元指数升至五周高点90.746，因鲍威尔对美国经济发表乐观看法暗示着美联储今年将升息四次，比市场
预期多一次。
    
    这打击冒险意愿并冲击股市，随后又让美元对日圆处于守势；日圆因为日本是净债权国而被视为是避险货
币。
    
    部分人士也指出，过去一年利率走高所给予美元的支撑力道并不大，因投资人焦点转向美国政府的汇率政
策、以及美国的贸易和财政双赤字；在2017年初之前，利率上扬是美元走高的主要动力。
    
    欧元         跌至1.21835美元，创1月18日以来新低。欧元兑日圆         跌至129.86，创9月初以来
最低，自一个月前所触及的两年半高点下跌5.6%。

    周三公布的数据显示，欧元区2月通胀放缓至14个月低点，凸显出尽管经济增长超过预期，欧洲央行为何
仍对撤出刺激政策持谨慎态度。
    
    欧元区2月通胀率从1月的1.3%放缓至1.2%，符合预期，但远低于欧洲央行长期难以企及的近2%的通胀率目
标。
    
    扣除较为波动的能源和未加工食品价格的基础通胀率持稳于1.2%。该指标备受关注。

    “市场正在消化欧洲央行最早在今年底前升息的可能性，所以如果该央行再度延长其购债计划并推迟到20
19年升息，则可能令欧元承压，”Nikko SMBC资深策略师Makoto Noji在报告中称。
    
    政局不确定性亦损及欧元，意大利正准备在周日举行全国大选，同时德国主要政党将就联合政府协议做出
决定，该协议或可确保梅克尔的第四任总理任期。

    英镑承压，因围绕英国退欧的担忧重燃。此前欧盟英退首席谈判代表称，不能保证达成过渡协议，英国首
相则表示，欧盟的英退法律文本草案将削弱英国。
    
    英镑兑美元        跌至1月中以来最低水准1.3746美元。欧元兑英镑           升至0.88625英镑，较
周一触及的本周低点0.8772上涨近1%。
    
    除了避险买盘外，日本央行上日购债操作也对日圆构成提振。日本央行在这次操作中削减超长日债购买规
模。
    
    美元兑日圆      跌至106.635日圆，周三下滑0.6%后，周线转为下跌。
    
    加元兑美元        跌至10周低位1.2845加元。
    
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2189  1.2193  -0.03  +1.61  1.1996
    美元/日圆                   106.68  106.67  +0.01  -5.32  112.67
    欧元/日圆                   130.03  130.07  -0.03  -3.81  135.18
    美元/瑞郎                   0.9452  0.9444  +0.08  -2.99  0.9743
    英镑/美元                   1.3741  1.3760  -0.14  +1.69  1.3512
    美元/加元                   1.2840  1.2830  +0.08  +2.09  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3437  6.3301  +0.21  -2.59  6.5125
    澳元/美元                   0.7723  0.7761  -0.49  -1.00  0.7801
    新西兰元/美元               0.7189  0.7210  -0.29  +1.45  0.7086
    澳元/日圆                   82.420  82.790  -0.45  -6.22  87.890
    新西兰元/日圆               76.720  76.890  -0.22  -3.91  79.840
    英镑/日圆                   146.62  146.77  -0.10  -3.61  152.11
    澳元/新西兰元               1.0742  1.0759  -0.16  -2.41  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below