更正-《全球汇市》FED主席鲍威尔证词推升美元，通胀疑虑拖累欧元下滑

(更正：因译文有误，内文第一段改为“鲍威尔”，非“鲍烕尔”；倒数第四段改为“欧元兑英镑升至0.8862 5英镑”，非“欧元兑美元”) * 欧元兑美元触及五周低点，兑日圆触及六个月低位 * 欧元区通胀率温和，压抑对欧洲央行升息预期 * 日圆受日本央行购债操作及避险气氛支撑 路透东京3月1日 - 美元周四持坚。美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔对美国经济持乐观看法 ，升高利率鹰派气势，打击全球股市下滑后，美元获得支撑。 欧元情况截然不同，欧元区通胀数据温和，削弱对欧洲央行缩减刺激的预期，欧元兑美元因而跌至五周低 点，兑日圆跌至六个月低位。 美元指数升至五周高点90.746，因鲍威尔对美国经济发表乐观看法暗示着美联储今年将升息四次，比市场 预期多一次。 这打击冒险意愿并冲击股市，随后又让美元对日圆处于守势；日圆因为日本是净债权国而被视为是避险货 币。 部分人士也指出，过去一年利率走高所给予美元的支撑力道并不大，因投资人焦点转向美国政府的汇率政 策、以及美国的贸易和财政双赤字；在2017年初之前，利率上扬是美元走高的主要动力。 欧元 跌至1.21835美元，创1月18日以来新低。欧元兑日圆 跌至129.86，创9月初以来 最低，自一个月前所触及的两年半高点下跌5.6%。 周三公布的数据显示，欧元区2月通胀放缓至14个月低点，凸显出尽管经济增长超过预期，欧洲央行为何 仍对撤出刺激政策持谨慎态度。 欧元区2月通胀率从1月的1.3%放缓至1.2%，符合预期，但远低于欧洲央行长期难以企及的近2%的通胀率目 标。 扣除较为波动的能源和未加工食品价格的基础通胀率持稳于1.2%。该指标备受关注。 “市场正在消化欧洲央行最早在今年底前升息的可能性，所以如果该央行再度延长其购债计划并推迟到20 19年升息，则可能令欧元承压，”Nikko SMBC资深策略师Makoto Noji在报告中称。 政局不确定性亦损及欧元，意大利正准备在周日举行全国大选，同时德国主要政党将就联合政府协议做出 决定，该协议或可确保梅克尔的第四任总理任期。 英镑承压，因围绕英国退欧的担忧重燃。此前欧盟英退首席谈判代表称，不能保证达成过渡协议，英国首 相则表示，欧盟的英退法律文本草案将削弱英国。 英镑兑美元 跌至1月中以来最低水准1.3746美元。欧元兑英镑 升至0.88625英镑，较 周一触及的本周低点0.8772上涨近1%。 除了避险买盘外，日本央行上日购债操作也对日圆构成提振。日本央行在这次操作中削减超长日债购买规 模。 美元兑日圆 跌至106.635日圆，周三下滑0.6%后，周线转为下跌。 加元兑美元 跌至10周低位1.2845加元。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2189 1.2193 -0.03 +1.61 1.1996 美元/日圆 106.68 106.67 +0.01 -5.32 112.67 欧元/日圆 130.03 130.07 -0.03 -3.81 135.18 美元/瑞郎 0.9452 0.9444 +0.08 -2.99 0.9743 英镑/美元 1.3741 1.3760 -0.14 +1.69 1.3512 美元/加元 1.2840 1.2830 +0.08 +2.09 1.2577 美元/离岸人民币 6.3437 6.3301 +0.21 -2.59 6.5125 澳元/美元 0.7723 0.7761 -0.49 -1.00 0.7801 新西兰元/美元 0.7189 0.7210 -0.29 +1.45 0.7086 澳元/日圆 82.420 82.790 -0.45 -6.22 87.890 新西兰元/日圆 76.720 76.890 -0.22 -3.91 79.840 英镑/日圆 146.62 146.77 -0.10 -3.61 152.11 澳元/新西兰元 1.0742 1.0759 -0.16 -2.41 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完)