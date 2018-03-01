更新版 2-台湾央行：将审视通膨冲击来源，采妥适政策维持物价稳定--总裁

(新增央行总裁杨金龙行政院报告内容)

路透台北3月1日 - 针对近日台湾部分民生用品短暂抢购且缺货情况，台湾央行周四表示，通膨预测仍多温和且走势尚属稳定，将采妥适货币政策以因应。

甫于本周一上任的台湾央行总裁杨金龙今天上午称，近期家用纸品价格拟议反映国际纸浆成本调涨10-30%；假设卫生纸、面纸及纸巾等纸类消费用品价格平均涨幅为10%，对CPI年增率的影响为0.06个百分点；且据主要机构对今年CPI年增率预测值，如加计家用纸品价格调涨的影响，通膨率尚属温和。

但他也强调，宜注意避免物价上涨预期心理蔓延，波及其他物价。

杨金龙说，虽然个别商品价格不是央行所能完全掌控，如蔬果价格受天候影响、油价受OPEC影响等，但央行会审视通膨冲击来源，采取妥适货币政策，以维持物价稳定。

他指出，近来国际原物料行情呈上扬趋势，在原物料价格趋扬带动下，全球通膨将缓步升温，今年主要经济体通膨预测值大抵高于上年，根据IHS Markit预测，今年全球通膨由201年的2.7%升至2.8%。

此外，他还说，台币兑美元升值有助减轻输入型通膨压力；以2017年为例，美元计价的进口物价指数年增率为7.41%；惟台币对美元升值6.17%，致以台币计价的进口物价指数年增率降为1.36%；以台币计价与美元计价的进口物价年增率相差6.05个百分点，估计CPI年增率因而减缓0.36个百分点。

杨金龙今天在行政院会会后记者会中说，3月22日召开第一季理监事会议，会考量物价水准和预期，及台币汇价和产出缺口，以决定未来的货币政策。至于台湾是小型开放的经济体，目前看来，台湾物价的风险因素在国际原物料价格，尤其是油价。

〞基本我们的物价水准非常稳定。〞他亦表示，与未来一年通膨率预期相较台湾实质利率为负，但货币政策还要考量产出缺口等。

他亦表示，一般情况下通膨率0-2%是可以接受的，温和的通膨是好的，但还要看供给面和需求面推动。

〞就算到2.5%，某些时候我们也必需要去容忍它。〞杨金龙说。 他并提到，台币兑美元升值有助减轻输入型通膨压力。

台湾主计总处在2月份预估今年全年通膨率为1.21%。去年为0.62%。

杨金龙周一在就职典礼中称，全球化所带来的影响持续存在，未来要如何妥适因应资本移动对汇率、利率，及对金融稳定的冲击，是央行很大的挑战；另近年来金融科技快速发展，未来将透过大数据，甚至人工智慧等技术，协助央行更有效地预测和分析经济金融状况。

**讲通膨有压力是言过其实**

行政院周四针对近期部分民生用品如卫生纸涨价及有囤货现象，针对物价走势召开会议且有相关研析报告。中央银行亦对〞总体经济下的物价政策〞做出评论。

在被问及水电价格是否调涨时，经济部政务次长龚明鑫表示，水价没有调升计划，至于电价已有既有机制，4月间会召开电价委员会，就算涨价，最高不会涨超过3%以上，〞且民生用电每月用330度以下是不会涨价的。〞

行政院副院长施俊吉表示，今年各大预测机构对台湾今年的通膨率预估在0.88-1.3%之间，台湾经济成长率则都达到2%以上。

〞讲通膨有压力是言过其实，〞主计长朱泽民说。

另外，行政院发言人徐国勇说，目前台湾各大卖场和药妆店已无卫生纸缺货情况，或稍有品牌不齐全情况，但可采预购的方式采购。政府也针对三大卫生纸制造商及五大量贩业者邀集说明，是否涉有联合涨价行为。

〞换句话说，大家可用现在价格，采买卫生纸。不至于买不到卫生纸、也不至于买到价格高的卫生纸。〞徐国勇说。且根据实际查访，目前〞卫生纸供应无虞且价格平稳，〞且抢购情况已平息下来。(完) (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)