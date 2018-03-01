更新版 1-两岸关系：针对中国惠台措施，台湾金管会冀在现行合作基础推动金融往来

* 台湾金管会冀在现行合作基础推动金融往来

* 中国惠台措施点名两岸小额支付及放款合作

* 银行业关注松绑政策进展并观望主管机关态度

* 分析师认为两岸小额支付合作对金融股获利影响有限 (新增台湾金管会高层、业者及分析师看法)

路透台北3月1日 - 针对中国提出惠台措施涉及两岸金融业务松绑，台湾金管会周四称，两岸金融往来持续依现有机制进行，希望在现行的合作基础下继续推动两岸金融往来，至于此次惠台措施的政策细节尚未明朗仍将持续关注。

金管会高层对路透表示，有关两岸银行联贷及与中国银联合作机制方面现已在进行。但中国公告政策松绑机制还不清楚，例如何谓与大陆同业协作？何谓商家合规方式还要再了解。

“银行业是特许事业，为促进两岸金融往来健全发展，希望两岸金融监理平台运作能继续，双方首长持续见面沟通金融议题，交换监理经验及市场讯息。”上述高层说。

其亦认为，为促进两岸金融稳健发展，有关与金融相关的议题双方在合法互惠互利原则下，现行的监理合作平台是可行的协商、洽谈机制。

中国国务院台湾事务办公室周三宣布惠台措施，松绑多项针对两岸的经济、文化和产业限制，并支持两岸业者在小额支付、征信服务、银团贷款等方面深化金融合作。

**松绑两岸小额支付合作**

据金管会统计，目前台资银行赴陆设立子行、分行共有13家银行，台资银行业者认为，中国松绑政策甫推出仍须时间进一步了解，并观望主管机关政策态度。

在大陆设有分支机构的某家台资银行副总经理表示，这次中国国台办点出的金融政策松绑方向以小额支付部分较为新颖，但还看不清政策松绑细节，至于其他涉及金融政策的放款部分则已在运行中。

上述副总也提到，两岸小额支付合作仍仰赖双方主管机关进一步协商将来开放细节。

“国台办点名开放两岸小额支付合作是新的，但还没有内容，政策推行还要一段时间。”他说。

他并称，此次国台办也鼓励台资银行多参与中国当地企业联贷，不要自成一格只承作台商企业，目前中国一般企业联贷利率也在6%以上，但大陆分行比较大的问题在吸收存款规模受限，因此较难扩大放款规模。

元富投顾金融分析师梁立人则表示，对于此次大陆松绑两岸小额支付等惠台措施，对台湾金融股获利影响有限，目前金融股较为关注主要国家货币政策及经济复苏力道，对于大陆松绑两岸小额支付合作较为无感。

他并称，银行业放款以企业金融为主、占四成左右，其次为消费金融占比约三至四成，至于小额支付占比则较低，大陆松绑两岸小额支付合作后对银行获利贡献相当有限。

当地时间11:33，台湾金融保险类指数跌0.07%报1,221.45点，表现稍优于台湾加权指数的0.27%跌幅。(完)