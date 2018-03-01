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March 1, 2018 / 7:25 AM / a day ago

更正-欧股业绩：标致雪铁龙2017年获利创纪录新高，尽管旗下欧宝品牌亏损

1 分钟阅读

(因英文原文有误，内文第三段欧宝业务亏损金额应为”1.79亿欧元”，非“1.57亿欧元”)

路透巴黎3月1日 - 法国汽车制造商PSA(标致雪铁龙)集团周四宣布2017年获利创下纪录新高，尽管新收购的欧宝品牌录得亏损。

该公司表示，年度净利增长11.5%至19.3亿欧元(23.5亿美元)，营收为652.1亿欧元，增长20.7%。

营业利润增长近25%至39.9亿欧元，尽管旗下欧宝品牌业务自8月1日起录得1.79亿欧元的亏损。集团的汽车业务营业利润率从6%下降至5.9%。

首席财务官Jean-Baptiste de Chatillon重申了中期目标，包括到2021年除欧宝业务外的利润率为6%(去年为7.3%)，还称明年初将检视这些目标，有可能会上调。

“我们眼下确实做得相当不错，”Chatillon向记者公布获利数据时说道。“2019年我们拭目以待。”

PSA的全年业绩强于分析师预期。调研机构Inquiry Financial为路透所作调查的预估中值显示，净利19亿欧元，营业利润35.3亿欧元，营收646.8亿欧元。

PSA还上调基于2017年业绩的拟议股息至每股0.53欧元。基于2016年业绩的每股股息为0.48欧元。(完)

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