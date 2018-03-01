修正-香港基金：景顺推出全球首支“一带一路”零售基金，潜在债息率3-8%

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路透香港3月1日 - 环球投资管理公司景顺周四宣布，推出全球首支”一带一路”零售基金，潜在债息率3-8%。

该基金将主要投资于”一带一路”地区沿线发展中国家的政府债券及已发展及发展中国家的非政府债券，以构建出由主权、半主权国家及企业债券所组成的多元化投资组合。

景顺亚太区固定收益首席投资总监胡嘉林在记者会上表示，中国增长中的对外直接投资将推动”一带一路”地区的经济合作和生产力增长，大部分“一带一路”国家的偿付能力及流动性将转趋改善，从而增加其主权信贷评级被上调的机会。

“基金的策略是‘财息兼收’，目前沿线国家债券收益率较高，将来主权评级获调升，进一步带来资本增值效果。”他称。

他并指出，基金的潜在债息率为3-8%，将主要投资于国际债券市场以主要货币（美元、欧元、英镑及离岸人民币）计价的债券，但考虑到美国加息周期对利率环境的影响，今年只会投资于美元债券，并以”打新债”为主。基金的目标波幅率为4%，管理费每年1.25%。

基金的投资策略围绕”一带一路”倡议下五大投资主题，分别是财政实力增强、基础设施网路扩大、能源及大宗商品等原材料产量增加、消费行业崛起以及经济走廊现代化。

胡嘉林称，”一带一路”主题十分广泛，该行其中一个投资标的筛选准则，是根据中国的对外直接投资、贸易和人民币互换安排作界定。

中国主要机构已宣布推出逾6,000亿美元与一带一路相关的融资承诺。景顺预计，至少在未来五年，中国每年对”一带一路”国家作出的投资将达1,500-2,000亿美元。

“一带一路”倡议的愿景由中国国家主席习近平于2013年9月首次正式提出，旨在加强中国与中亚之间的联系，重拾古丝绸之路带来的共同经济发展。计划自推出以来，已经促进86个国家和国际组织签署了100份合作文件。

截至去年底，景顺固定收益团队管理资产总值超过3,110亿美元，拥有逾170位固定收益投资专才，遍布北美、欧洲及亚洲地区。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)