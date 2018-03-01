更新版 1-中国汇市：人民币收盘扩大跌幅，美指持坚刺激美元空头回补需求

* 人民币收盘扩大跌幅，中间价走弱 * 虽然客盘偏结汇，但美指持坚刺激美元空头回补 * 结汇需求支撑下人民币调整空间有限 * 美指若无大涨，短期料不会摆脱6.3-6.36元波动区间 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月1日 - 人民币兑美元即期周四收盘扩大跌幅，但6.345元 附近结汇需求仍不少，今日中间价走弱。交易员指出，美联储持续升息预期小幅提振美元指 数至六周高点，并攀上90.5关键水准，刺激尾盘美元空头回补头寸，打压人民币汇价 ；不过客盘结汇需求仍一定程度限制人民币调整空间。 他们并表示，客盘仍有逢高结汇需求，在美指反弹时人民币表现明显偏强，但自营盘的 美元空头回补情绪开始上升，汇价尾盘加速走弱，因此若美指续升，不排除人民币向6.36元 阶段低点靠近的可能；但预期美指整体反弹空间较为有限，若美指无大涨，短期人民币料不 会摆脱6.3-6.36元波动区间。 “短期美指反弹，美元人民币就跟着网上走，但不太可能大幅反转，客盘还是偏结汇，. ..尾盘反弹很多，主要是（美元）空头回补，建一些多头，”一中资行交易员称。 全球汇市方面，美元周四持坚，从美国联邦储备理事会(美联储/FED)新任主席鲍威尔讲 话中获得支撑。鲍威尔对美国经济持乐观看法，这支持了利率鹰派，导致全球股市大跌。相 比之下，欧元区温和的通胀率则削弱了有关欧洲央行将缩减刺激的预期，从而令欧元兑美元 跌至五周低点，兑日圆跌至六个月新低。。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=CF 6.343 6.3335 -0.15% XS> 中间价 6.3352 6.3294 -0.09% 成交额<CNYSPTVOL=CF 211.82亿美元 198.6亿美元 XT> 日内波动幅度(pips) 204 日低6.3489 日高6.3285 今年以来升贬幅度 2.66% 2005年汇改以来升贬 30.48% 幅度 一年期美元/人民币掉 1047 期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.3488 6.3292 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.478 6.458 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.3418 元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX S的参考汇率分别为7.7374元、5.9376元和8.7189元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/李文科 审校 张喜良/乔艳红)