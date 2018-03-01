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March 1, 2018 / 9:30 AM / a day ago

更新版 1-中国汇市：人民币收盘扩大跌幅，美指持坚刺激美元空头回补需求

3 分钟阅读

    * 人民币收盘扩大跌幅，中间价走弱
    * 虽然客盘偏结汇，但美指持坚刺激美元空头回补
    * 结汇需求支撑下人民币调整空间有限
    * 美指若无大涨，短期料不会摆脱6.3-6.36元波动区间

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京3月1日 - 人民币兑美元即期周四收盘扩大跌幅，但6.345元
附近结汇需求仍不少，今日中间价走弱。交易员指出，美联储持续升息预期小幅提振美元指
数至六周高点，并攀上90.5关键水准，刺激尾盘美元空头回补头寸，打压人民币汇价
；不过客盘结汇需求仍一定程度限制人民币调整空间。
    
    他们并表示，客盘仍有逢高结汇需求，在美指反弹时人民币表现明显偏强，但自营盘的
美元空头回补情绪开始上升，汇价尾盘加速走弱，因此若美指续升，不排除人民币向6.36元
阶段低点靠近的可能；但预期美指整体反弹空间较为有限，若美指无大涨，短期人民币料不
会摆脱6.3-6.36元波动区间。

   “短期美指反弹，美元人民币就跟着网上走，但不太可能大幅反转，客盘还是偏结汇，.
..尾盘反弹很多，主要是（美元）空头回补，建一些多头，”一中资行交易员称。    
    
    全球汇市方面，美元周四持坚，从美国联邦储备理事会(美联储/FED)新任主席鲍威尔讲
话中获得支撑。鲍威尔对美国经济持乐观看法，这支持了利率鹰派，导致全球股市大跌。相
比之下，欧元区温和的通胀率则削弱了有关欧洲央行将缩减刺激的预期，从而令欧元兑美元
跌至五周低点，兑日圆跌至六个月新低。。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：   
    
 在岸市场人民币兑美       今日            上日             升贬
 元                                                   
 即期成交价格<CNY=CF      6.343          6.3335           -0.15%
                 XS>                                  
    中间价               6.3352          6.3294           -0.09%
 成交额<CNYSPTVOL=CF  211.82亿美元     198.6亿美元           
                 XT>                                  
  日内波动幅度(pips)       204         日低6.3489       日高6.3285
    今年以来升贬幅度                                           2.66%
  2005年汇改以来升贬                                          30.48%
                幅度                                  
 一年期美元/人民币掉           1047                                 
                  期                                  
                                                      
                                                             
 离岸人民币市场           今日            上日                      
    CNH即期              6.3488          6.3292                     
 一年期NDF<CNY1YNDFO      6.478           6.458                     
                R=>                                   
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.3418
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.7374元、5.9376元和8.7189元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/李文科
审校 张喜良/乔艳红)
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