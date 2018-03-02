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March 2, 2018 / 12:02 AM / 2 days ago

重温稿-台湾货币市场：资金转趋偏多拆款及短票利率走低，RP利率区间内波动

3 分钟阅读

 (重温稿)
    * 月初资金转趋偏多，拆款利率走低
    * 资金多，票券商拆款利率跌破0.40%
    * 短票市场买气旺，利率微幅下滑
    * RP市场资金平稳，利率区间内波动

     记者 罗两莎
    路透台北3月1日 - 台湾银行间短率周四走低。资金调度人士说，随月底效应解除，今
天市场资金转趋偏多格局，两家大型银行均下调拆款利率；因此，早盘除有票券商拆入利率
仍有少量见0.40%外，其余大致落在0.37-0.39%间。
    
    他们表示，月初资金明显偏多，各大银行纷纷下调拆款利率，大型银行对票券商拆出利
率一周至两周主要落在0.37-0.39%；对银行则在0.30-0.32%。
    
    〞今天利率有稍微往下修正一点，月初资金比较宽松。〞一大型商银资调人员说。
    
    两家大型银行资调人员均称，时值迈入3月初，资金亦明显转为偏多，利率则反应资金
情势而下调，惟拆款需求并不强劲。
    
    〞今天对银行七天拆0.32%，票券0.39%；月初啊，没有生意。〞前述一大型银行资调人
员说。
    
    票券商方面，资调人员说，市场钱偏多，利率往下滑，且均已跌破0.40%。
    
    〞今天钱超多的，票、拆钱都很多。〞一大型票券商资调人员说。
    
    另一大型票券商资调人员则称，一大早因资金情势不明朗，七天期还是有拆到0.40%较
高利率，惟尾盘利率即下滑，且多落在0.37-0.39%。
    
    据央行统计，2018年农历春节前封关日最高通货发行数达2兆4,743亿台币，较去年最高
发行额增加1,297亿台币，或年增5.53%。而到周四为止，通货发行余额降至2兆2,983余亿台
币，显示新春开市五日通货已回笼1,760亿台币。   
 本地时间17:47                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.318                     29.230    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,785.79                  10,815.47    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.181%                    0.184%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%                0.180-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.400%                0.182-0.400%
   --两周拆款利率区间           0.300-0.400%                0.180-0.410%
       
    **短票利率微跌**
    
    短票部分，票券商交易员表示，月初市场资金偏多，短票买气旺盛，利率微幅下滑。
    
    〞短票买气相当旺盛，票都不够卖啊，还要适度抑制，不要多收钱。〞一大型票券商交
易员说，〞月初缺口不大，交易量比较小。〞
          
    今日大型票券商30天期短票主要成交在0.37-0.40%，上日则在0.39-0.40%；跨季落点短
票利率在0.41-0.42%，上日在0.42%。

    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.395%，区间在0.33-0.41%，
成交86.13亿台币；前日自保30天短票成交加权平均利率在0.397%，区间在0.31-0.41%，成
交98.12亿台币。
 
    在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.406%，区间在0.30-0.42%，成交金额36.5
1亿台币；前日成交加权平均利率在0.402%，区间在0.32-0.47%，成交金额29.25亿台币。
    
    台湾央行周四发行4,522.5亿台币定存单，发行余额增2亿台币。周五到期定存单有2,67
2.8亿台币。
    
    拆款中心资料显示，周四银行超额准备106亿台币，累计超额准备7,643亿台币、
加计前期1%的超额准备1兆212亿台币。  
    
                               
    **RP利率区间内波动**
    
    债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员称，今天资金大致持平，即没有偏多亦不致偏
紧，利率则在区间微幅波动。
    
    〞钱没有特别烂，就是平平啦。〞一大型证券商交易员说。
    
    票券商方面，交易员称，月初市场资金平稳，投信资金偏多钱，但以短钱占大宗。
    
    〞利率还没有调回去，因为钱没有涌上来。〞一大型票券商交易员说。
        
    今天交割的债券为：台北富邦银行发行10亿台币绿色债券。
    
    证券商与金融机构承做RP成交利率，今天公债一周内利率主要成交在0.31%，上日则在0
.31-0.32%；公司债RP利率成交在0.40-0.41%，上日在0.40-0.42%。   
    
    今日大型票券商与金融机构承作极短天期利率在0.23%，上日在0.24%；公债RP月内利率
主要成交在0.28-0.30%，上日在0.28-0.31%；跨季利率持平于上日的0.31。另在公司债方面
，月内利率主要成交在0.28-0.33%，上日则在0.32-0.33%，而跨季利率持平于0.35%。(完)

 (审校 乔艳红)
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