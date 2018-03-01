重温稿-中国个股：乐视网称贾跃亭所有股票质押式回购交易均已违约

(重温稿)

路透北京3月1日 - 中国乐视网信息技术（北京）股份有限公司周四发布公告称，经与贾跃亭邮件确认，截止目前，贾跃亭所有股票质押式回购交易已触及协议约定的平仓线，均已违约。而公司目前未收到贾跃亭关于其持有乐视网股票的任何处置计划或安排告知。

深圳证券交易所刊登的公告并称，贾跃亭股权质押存在因无法及时追加担保而被相关机构处置的风险，从而可能导致公司实际控制人发生变更。

公告显示，截止目前，贾跃亭持有乐视网102,426.66万股股份，占总股本的25.67%，其中101,953.98万股已被质押，102,426.66万股被北京市第三中级人民法院等司法机关冻结。

2016年4月，西部证券股份有限公司向贾跃亭质押公司股票融出资金47,350万元人民币，根据质押协议约定：履约保障预警线为160%，履约保障触发线为140%。

“由于贾跃亭先生因股票质押式回购交易相关协议到期后，未履行相应合同义务，已构成违约。”公告称。

公告并显示，截止目前，刘弘持有公司12,246.08万股股份，占总股本的3.07%，其中11,977.94万股已被质押，12,246.08万股被北京市第三中级人民法院冻结。贾跃民持有公司 8,789.45万股股份，占总股本的2.20%，其中8,656.00万股股份已质押给金融机构，8,789.45万股被北京市高级人民法院等司法机关冻结。

“公司也将持续关注贾跃亭先生、刘弘先生、贾跃民先生股份变动情况并及时履行信息披露义务，后续相关信息请以上市公司公告为准。”公告称。

乐视网近日澄清媒体所提的”重整方案”，称截至目前，公司未形成任何实质性的重组方案及意向，也不存在应披露而未披露的事项。

停牌逾九个月并宣布重组失败后，乐视网股票自1月24日起复牌，随后出现连续11个跌停，今日收报5.20元。（完）

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