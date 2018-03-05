重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

(重温稿) 以下为路透中文新闻为您整理的一周(2月26日-3月2日)中国重要财经新闻：

【政经】

—中国政治：中央委员会建议宪法删除国家主席和副主席连任不得超两届表述

中国共产党中央委员会建议删除宪法中有关”中国国家主席和副主席连续任职不得超过两届”的表述，并将“习近平新时代中国特色社会主义思想”写入宪法。

新华社周日受权发布的中国共产党中央委员会关于修改宪法部分内容的建议并称，宪法”国家机构”章节中新设“监察委员会”，是国家的监察机关，设立国家监察委员会和地方各级监察委员会。

—中美贸易：对美国贸易政策议程严重关切，应避免经贸问题政治化—商务部

针对美国贸易代表办公室日前发布的《2018年贸易政策议程和2017年年度报告》，中国商务部表示，该报告坚持”美国优先”的政策取向，罔顾多年来中国市场经济建设取得的巨大成就，严格履行加入世贸组织承诺的事实，以及中美经贸关系互利共赢的本质，对中国的经济模式和相关政策妄加指责，中方对此表示严重关切。

—中美关系：美方财经官员与中财办主任刘鹤进行了坦率的会谈—白宫官员

美国白宫一官员称，总统特朗普的主要经济助手与中央财经领导小组办公室主任刘鹤周四就贸易和经济关系进行了”坦率且具有建设性的”会谈。

—中美贸易：中方强烈不满美方对中国铝箔产品双反调查的错误裁定—商务部

针对近日美国发布对中国铝箔产品反倾销和反补贴调查最终裁定，中国商务部贸易救济局局长王贺军表示，美方不合理地、过度使用贸易救济措施，不仅无法实现美国铝箔产业的”复兴”，反而将影响美国内就业，损害广大美国消费者的福利；对美方的错误做法，中方将采取必要措施维护自身合法权益。

—全球贸易：IMF总裁拉加德称中国需要采取更多措施来削减钢铁产能

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四表示，中国应该更快和更有效率地减少钢铁和煤炭行业的过剩产能，在美国准备课征新关税之际听取IMF的建议。

—中美贸易：2月27日起终止对美国产白羽肉鸡产品征收反倾销反补贴税—商务部

中国商务部发布公告称，决定自2018年2月27日起终止对原产于美国的进口白羽肉鸡产品征收反倾销税和反补贴税。

—中国经济：去年末劳动年龄人口继续减少，出生率下降城镇化率稳升—统计公报

中国正在加速进入老龄化社会。国家统计局发布2017年国民经济和社会发展统计公报显示，2017年末劳动年龄人口继续大幅减少，且减少的规模是上年的逾1.5倍，与此同时65周岁以上老龄人口在总人口中占比持续上升。雪上加霜的是，虽然早已放开二孩政策，但去年出生率却呈现小幅下降。

—中国经济：去年养老金委托投资合同达4,400亿，已投资2,832亿—人社部

中国人力资源和社会保障部副部长游钧表示，去年基本养老保险基金投资运营稳步推进，北京、安徽等10个省（区、市）签署了4,400亿元人民币的委托投资合同，2,831.5亿元资金已到账并开始投资；江苏、浙江、甘肃、西藏四省（区）政府已审议通过委托投资计划。

—中国能源：周四起国内汽、柴油价格每吨分别降低190元和185元—发改委

中国国家发展和改革委员会宣布，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自周四起（28日24时起），将国内汽、柴油价格每吨分别降低190元和185元人民币。

—中国能源：确保进口管道气稳定供气及LNG进口，突出民生用气优先—发改委

中国国家发改委称，要确保进口管道气稳定供气及LNG(液化天然气)进口，加快建设多元化供气体系和格局；必要时实施”压非保民”措施，确保民生用气需求。

—中国数据：1月服务贸易逆差218亿美元，货物与服贸顺差环降逾九成—外管局

中国国家外汇管理局公布，1月份服务贸易逆差218亿美元，逆差额较上月的206亿美元增加5.68%。其中旅行差额占比达到86.64%，运输差额占比亦达到26.57%。

—中国数据：春节因素致2月制造业PMI创19个月新低，后续经济将趋稳

中国2月官方制造业PMI降至50.3，创19个月低点，其中生产和新订单指数回落明显，这主要是受春节因素影响企业普遍停工减产；非制造业PMI亦降至四个月低点。两项数据虽双双下滑但仍延续扩张态势，预计随着节后企业生产逐渐恢复正常，经济运行或回归趋稳态势。

—中国数据：财新2月制造业PMI微升至六个月高位，需求稳定经济仍具韧性

财新中国2月制造业PMI指数小幅上升至51.6，创去年8月以来的最高，并连续九个月扩张；新出口订单虽有所回落，但整体新业务总量仍有所上升，信心指数也升至11个月最高。整体来看中国制造业仍延续小幅扩张态势，国内经济仍具韧性。

—中国经济：2017年政府工作报告36项指标任务完成，多项超预期—国务院

中国国务院公布2017年《政府工作报告》量化指标任务的落实情况表显示，包括中央财政专项扶贫资金增长30%以上、按不低于5%的幅度压减一般性支出在内的36项指标任务圆满完成，其中国内生产总值、减税降费和去产能目标均超额完成。

—中国经济：北京至雄安城际铁路获发改委同意，由中国铁路总公司等筹资建设

中国国家发改委同意将新建北京至霸州铁路调整为北京至雄安城际铁路的建设方案；项目估算总投资335.3亿元人民币，其中工程投资333.3亿元，动车组购置费2亿元，由中国铁路总公司和北京市、河北省人民政府共同筹资建设。

—中国环保：去年京津冀散乱污企业整治对PM2.5下降贡献30%，将推广全国

中国环境保护部表示，2017年京津冀及周边”2+26”城市“散乱污”企业整治对PM2.5浓度下降贡献率达30%，散乱污企业治理将向全国推广；正在制定蓝天保卫战的三年作战计划，主攻方向就是解决产业结构问题、能源结构问题、交通结构问题。

—《综述》中国端出大规模惠台措施后尚需落实法律面向，台湾正反两面解读

中国国务院台湾事务办公室周三宣布大规模惠台措施，松绑多项针对两岸的经济、文化和产业限制；惟台湾陆委会认为目前尚未落实法律面向，多项措施在〞口惠而实不至〞阶段，学者则担心恐与政策目标适得其反。

—中国经济：腾讯主席马化腾成全球华人首富，恒大主席许家印其次—胡润

胡润研究院发布《2018胡润全球富豪榜》，大中华区以819位十亿美元富豪入榜，第三年领先于美国。腾讯董事会主席马化腾成为全球华人首富，中国恒大主席许家印和香港恒基兆业创始人李兆基居第二和第三位。

【金融】

—中国人事：央行行长周小川退休后料将担任博鳌论坛副理事长—消息

消息人士称，中国担任央行行长时间最长的周小川下月退休后，料将成为博鳌论坛副理事长。博鳌论坛被称为亚洲的达沃斯。据三位知情人士对路透表示，70岁的周小川将在退休后接替79岁的曾培炎，担任博鳌论坛副理事长。周小川将在下个月的人大会议期间退休。

—中国央行：鼓励银行发行具有创新损失吸收机制的新型资本补充债券

为规范银行业金融机构发行资本补充债券的行为，切实提高其资本的损失吸收能力，中国央行周二发布公告称，鼓励银行业金融机构发行具有创新损失吸收机制或触发事件的新型资本补充债券，并且可以探索发行提高总损失吸收能力的债券。公告自发布之日起执行。

—中国保险：保监会发布资产负债管理五项技术监管标准，将实施分类监管

中国保监会发布保险资产负债管理五项主干技术标准监管规则，从发布之日起试运行；试运行期间不对保险机构采取监管措施，但仍会持续进行监测。在该监管制度正式运行后，保监会将根据管理能力和匹配状况将保险公司划分为A、B、C、D四类；并推进出台《保险资产负债管理监管暂行办法》。

—中国央行：2月开展MLF操作共3,930.00亿元人民币,SLF操作共273.80亿元人民币

中国央行公布，2月开展MLF操作共3,930.00亿元人民币,SLF操作共273.80亿元人民币。

—中国金融：1月末银行业金融机构总资产同比增8.7%，总负债增8.5%—银监会

中国银行业监督管理委员会称，1月末银行业金融机构资产总额247.95万亿元人民币，同比涨8.7%；负债总额228.48万亿元，同比上涨8.5%，均略高于上月增幅。

—中国贵金属：银行间黄金询价做市商新规推出，要提高做市业务市场影响半径

中国外汇交易中心推出修订后的银行间黄金询价市场做市商管理办法称，做市商应积极开展做市业务，为提高市场流动性、完善价格发现机制、推动黄金询价市场发展，要加大黄金询价市场相关业务综合授信支持，扩大可交易对手范围，提高做市业务市场影响半径。

【固定收益】

—《分析》中国央行本周净投放助平稳跨月，关注未来美联储加息及央行动向

中国央行公开市场本周连三周净投放，规模1,200亿元人民币，助力机构平稳跨月。分析人士指出，进入月初后连两日单日小幅净回笼，仍彰显央行秉承”削峰填谷”调控态度，银行间市场流动性宽松迹象亦有所收敛，不过随着中国两会召开在即，机构预计短期资金面暂时问题不大。

—中国信用债：16中城建MTN001周四未能按期付息，构成实质违约

中国城市建设控股集团周四公告，其所发行中期票据16中城建应于当日付息，截至日终未能按照约定将兑付利息的资金按时足额划至托管机构，已构成实质性违约。

—中国信用债：14富贵鸟回售资金偿付存重大不确定性，复牌后重挫逾八成

中国服装及鞋类制造商—富贵鸟股份有限公司发行的公司债14富贵鸟将于今年4月面临回售；不过该期债主承销商国泰君安日前公告称，发行人回购资金及利息尚无确切安排，回售资金的偿付存在重大不确定性。该期债周四复牌交易后重挫逾八成。

—路透专访：严监管下中国地方债利率料续升，城投局部存风险—联合评级总裁

2017年四季度以来，中国连续发文规范地方举债行为，加上多省自曝GDP造假，地方债防风险攻坚战大幕已然开启。中国全国性评级公司—联合信用评级有限公司总裁万华伟表示，密集的监管文件意在”开前门堵后门”，地方债发行规模仍会保持一定水平，惟发行利率或将继续上行。

—中国信用债：2月共有33只信用债取消发行，规模264亿元环比降近五成

据路透不完全统计，2018年2月中国债市共有33只短融、超短融、中期票据等信用债取消或推迟发行，总规模264.4亿元人民币，较上月减少近五成，亦为连续第三个月下降。

【外汇】

—中国外汇：1月结售汇小幅逆差同比明显收窄，汇率双向波动将成常态

中国国家外管局数据显示1月结售汇规模逆转去年12月的顺差格局，小幅逆差9亿美元，同比则下降95%，总体延续了近期小幅顺逆差交替态势，如果再考虑到企业远期、期权交易等因素综合影响，1月份境内外汇供求延续基本平衡，未来人民币双向波动将成常态。

—中国外汇：1月末外汇远期空头头寸连续五个月为零，当月仍无多头头寸—央行

中国央行最新公布外币资产预定短期流出净额数据显示，截至今年1月末央行的外币对本币远期合约和期货合约空头头寸连续五个月为零，当月仍无多头头寸。

【证券/行业】

—中国企业：华信能源称目前运营正常，部分媒体报导缺乏事实依据

近日陷入舆论风波的中国华信能源有限公司网站周四稍晚刊登简短声明称，公司目前运营正常，部分媒体有关公司董事局主席主席叶简明的报导，缺乏事实依据。

受中国华信能源董事局主席叶简明被调查消息影响，该公司旗下上海华信国际集团发行的15华信债和16申信周四暴跌逾30%，日内连续两次临时停牌。华信国际集团随后发布公告称，公司发行的15华信债和16申信01等多只债券将从即日起停牌。

—《焦点》吉利汽车李书福狂洒90亿美元成戴姆勒最大股东，全球侧目

中国吉利汽车董事长李书福近来以90亿美元收购德国汽车公司戴姆勒股票，在全球汽车市场掀起阵阵波澜。

德国经济部长吉普理斯(Brigitte Zypries)重申了政府的立场，即吉利汽车此次大手笔收购是生意上的事情，但称德国的开放不应被其他国家所利用。吉利汽车正在推动戴姆勒分享电动和自动驾驶汽车的技术。

—《焦点》中国国家电网或凭雄厚财力克服政治阻力，竞购德国50Hertz股份

行业消息人士称，中国国家电网有限公司(国家电网)可能凭借雄厚财力，克服德国的政治阻力，竞购同业50Hertz的20%股份。

—《焦点》华为与30余家电信商展开初步5G测试，CEO反驳美国安全担忧

中国电信设备生产商华为的轮值CEO胡厚崑表示，新一代5G无线网络的商用进展正在加快步伐，该公司已开始与30余家运营商一道进行商用测试。

—《焦点》小米登陆西班牙后，将目光瞄向更广阔的欧洲市场

中国智能手机生产商小米科技表示，继去年底产品登陆西班牙之后，计划进入更多的欧洲市场。去年小米通过网上、合作伙伴以及设在马德里的小米体验店三个渠道同步在西班牙上市。

—企业并购：中国复星将收购高端内衣制造商Wolford控股股权

公司方周四表示，中国复星将以5,500万欧元，从高级内衣及袜品制造商Wolford创办人家族手中收购该公司控股股权，复星还将向其他股东提出收购报价。

—中国基金：公募基金规模1月首破12万亿元，货币基金仍是贡献大户

据中国基金业协会官方微信公布数据，今年1月底，国内公募基金规模首次突破12万亿元人民币并创新高，其中货币基金仍是公募基金规模增长的最主要力量。

—中国证券：2月末QFII累计获批额度991.59亿美元，较上月增20亿美元

中国国家外汇管理局最新数据显示，截至2月27日，已有286家QFII(合格境外机构投资者)合计获批991.59亿美元的投资额度，较上月净增加20亿美元。

—路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比略降至76.3%

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比略有下降。在经历2月初的一轮快速调整后，整体市场正在缓慢修复中，基金经理的投资策略出现了一些分歧。

—中国企业：海航集团计划在今年大幅”瘦身”，或将裁员10万人—REDD

新闻及分析网站REDD援引五名未具名消息人士报导称，中国海航集团计划在今年”大幅裁员”；该集团目前正笼罩着流动性紧张疑云。

—中国企业：被接管后的安邦集团称，仍致力于海外子公司的发展和投资

中国安邦保险集团表示，全力支持中国保监会暂时接管安邦保险的决定，并继续致力于海外子公司的发展。这是中国政府上周五接管安邦以来该公司首次置评。

—美国新股：中国蔚来汽车聘请八家银行安排多达20亿美元美国IPO—消息

熟知内情消息人士向路透表示，中国电动车草创企业蔚来汽车(NIO)已经聘请包括摩根士丹利以及高盛等八家银行，安排今年在美国首度公开上市(IPO)的事宜，金额将多达20亿美元。

—香港基金：景顺推出全球首支”一带一路”零售基金，潜在回报率3-8%

环球投资管理公司景顺宣布，推出全球首支”一带一路”零售基金，潜在回报率3-8%。该基金将主要投资于“一带一路”地区沿线发展中国家的政府债券及已发展及发展中国家的非政府债券，以构建出由主权、半主权国家及企业债券所组成的多元化投资组合。

—香港个股：酷派集团将陆续公布2016年度至18年中业绩，料11月底复牌

停牌将近一年的中国无线通讯科技开发商—酷派集团公布复牌进度，预计未来八个月将陆续公布2016年度至2018年中期业绩，并于11月底复牌。

—中国个股：乐视网称贾跃亭所有股票质押式回购交易均已违约

中国乐视网信息技术（北京）股份有限公司周四发布公告称，经与贾跃亭邮件确认，截止目前，贾跃亭所有股票质押式回购交易已触及协议约定的平仓线，均已违约。而公司目前未收到贾跃亭关于其持有乐视网股票的任何处置计划或安排告知。

—企业并购：阿里巴巴寻求收购食品配送平台饿了么—股东

饿了么一股东周二在一份文件中称，中国电商巨头阿里巴巴正在洽购食品配送平台饿了么，不过尚未达成协议。

—中国企业：京东到家获全家和7-11等便利店入驻，生态体系进一步扩容

继获得沃尔玛等大型零售企业入驻后，中国最大的生鲜商超O2O（线上线下）平台—京东到家宣布，近日全家在中国的逾200家便利店入驻该平台，这样全家、7-11、罗森三大国际便利店品牌的近千家国内门店均已汇聚京东到家平台，平台生态体系进一步扩容。

—中国个股：苏宁易购去年净利增近5倍，智慧零售快速发展—业绩快报

中国大型零售企业—苏宁易购公布业绩快报，去年公司实现净利42.1亿元人民币，同比增长497.66%，部分是因为去年公司减持阿里巴巴股票带来的大额投资收益。公司的智慧零售模式已经从概念进入到了落地实施并快速发展的阶段。

—中港个股：中国神华与国电电力将部分电厂组建合资公司，资产逾650亿

中国最大煤炭生产商—中国神华能源股份有限公司公告称，拟与兄弟公司国电电力发展股份有限公司投入各自部分火电公司股权及资产，共同组建合资公司，涉及资产的估值逾650亿元人民币。

—中港个股：中国外运拟换股合并子公司外运发展并在上证所上市

中外运空运发展股份有限公司公告称，公司控股股东中国外运拟换股吸收合并外运发展，并将申请在上海证交所上市。

—中港个股：比亚迪去年净利降19.7%，因传统汽车销量下滑—业绩快报

中国汽车及电池大厂—比亚迪公布业绩快报，去年实现净利40.57亿元人民币，同比下降19.7%，因传统汽车业务销量及收入有所下滑，给集团盈利增长带来一定压力。（完） (整理 林高丽; 审校 曾祥进)