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March 2, 2018 / 9:13 AM / in 2 days

更新版 1-中国汇市：人民币收盘跌幅缩窄，美贸易战忧虑压制美指反弹

2 分钟阅读

    * 人民币收盘跌幅收窄，盘中一度大跌近200点
    * 中间价今日微升
    * 购汇需求一度占上风，但两会将至亦支撑人民币做多情绪
    * 人民币继续调整空间或有限

 (新增收盘报价和评论)
    路透上海/北京3月2日 - 人民币兑美元即期周五收盘跌幅变窄，盘中一度大跌近200点，无视
中间价微升走势。交易员指出，隔夜美指出现调整，推动中间价小幅上行，不过美元空头回补需求一度打压汇
价，但客盘结汇支撑汇价，两会将至亦支撑人民币做多情绪，毕竟美指未能站稳90.5的关键水准。    
    
    他们并表示，美联储主席鲍威尔最新评论提升了年内升息四次的预期，但中期看美指下行走势暂未改变，
而市场对美国总统特朗普的贸易战忧虑明显削弱了持续升息利好，因此人民币继续调整空间或有限。
   
   “美指反弹的时候也会出来不少结汇...而且两会要来了，估计人民币会比较稳健一些。”一外资行交易员
称。
    
    以往每年两会等重要政治事件期间，人民币汇价都相对稳健，不过亦有交易员指出，随着央行逐渐退出常
态性干预，汇市波动幅度明显加大，也不排除人民币汇价在两会期间出现较大波动。
    
    全球汇市方面，美元周五表现低迷，之前从六周高点大幅下滑，因美国总统特朗普决定对进口钢铁和铝产
品课征高额关税，削弱了美元持续一周的反弹势头。
    
    欧元的焦点在于周日进行的意大利议会选举，关注民粹主义政党施政纲领会获得多少支持。德国主要政党
也将于周日就执政联盟协议做出决定，达成该协议将确保总理梅克尔获得第四个任期。英国首相特雷莎梅将在
周五发表重要演讲，阐述她对如何确保英国与欧盟之间开放贸易的看法。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报
价：    
 在岸市场人民币兑美元         今日            上日            升贬
  即期成交价格               6.3472          6.343           -0.07%
        中间价               6.3334          6.3352          0.03%
  成交额                  231.48亿美元    211.82亿美元          
      日内波动幅度(pips)       278         日低6.3622      日高6.3344
        今年以来升贬幅度                                          2.60%
  2005年汇改以来升贬幅度                                         30.40%
   一年期美元/人民币掉期           1043                                
                                                         
                                                                
 离岸人民币市场               今日            上日                     
        CNH即期              6.3465          6.3499                    
 一年期NDF                    6.475          6.4775                    
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.3497元；人民币兑欧元
EURCNYFIX16=CFXS、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7891元、6.006
1元和8.7434元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
    

 (发稿 张金栋/李文科
审校 林高丽)
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