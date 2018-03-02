更新版 1-台湾货币市场：资金续偏多银行间短率持稳，钱涌短票市场买气旺盛

* 银行间短率持稳，资金呈偏多格局 * 拆款市场需求疲弱，到期续做为主 * 积数多已调好，短票市场买气旺盛 * 反应季底因素，票券商微升RP利率 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月2日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人士表示，今日为本提存 期存最后一个交易日，随着各银行大都调整好积数，整体资金延续上日偏多状态，拆款需求 不强，以到期续做为主，利率则无大变化。 他们指出，今天两大银行都有在拆款市场提供资金，加上短票市场买气旺盛，使拆款需 求更显疲弱。 〞今天对票券商一周拆款利率开在0.38%，但没有成交，因为票券商说票卖得不错。〞 一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员亦称，今天对票券商一周拆款利率开在0.39%，对银行在0.32%， 但需求不强，〞资金还好，就是稍微偏宽松状况。〞 票券商方面，多位资调人员均称，资金明显偏多，拆款利率大都持稳于上日水准，一周 拆在0.37-0.39%，少量则在0.36%。 〞钱太多了，大家都多钱，拆款一周最低有做到0.36%。〞一大型票券商资调人员说， 〞今天拆款到期本来不多，但市场钱真的很多。〞 台湾央行周五傍晚预告，为改善清明假期后央行存单到期金额偏高情形，将于3月7日（ 下周三）发行的28天期定存单，改为发行8天和9天期，利率均为0.20%。 另据央行统计，2018年农历春节前封关日最高通货发行数达2兆4,743亿台币，较去年最 高发行额增加1,297亿台币，或年增5.53%。而到周五为止，通货发行余额降至2兆2,847余亿 台币，即新春开市七个交易日通货已回笼1,896亿台币。 本地时间17:47 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.290 29.318 台湾加权股价指数<.TWII 10,698.17 10,785.79 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.181% 0.181% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.280% 0.180-0.280% --一周拆款利率区间 0.183-0.390% 0.180-0.400% --两周拆款利率区间 0.300-0.390% 0.300-0.400% **钱多短票买气旺** 短票部分，票券商交易员称，今天市场资金续呈偏多格局，主因各银行大都已调整好积 数，资金因而大举涌入短票市场，带动短票买气。 他们指出，周五票券发行量虽然比较大，惟资金趋宽松，以致短票呈现供不应求情况， 利率则大致持稳。 〞票不够卖啊，太多钱了，今天更明显多钱。〞一大型票券商交易员说。〞大家都算( 积数)的不差多了，都出来丢钱了。〞 今日大型票券商30天期短票主要成交在0.37-0.40%，上日亦同；跨季利率在0.40-0.42% ，上日则在0.41-0.42%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.398%，区间在0.38-0.41%， 成交66.79亿台币；前日自保30天短票成交加权平均利率在0.395%，区间在0.33-0.41%，成 交86.13亿台币。 在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.398%，区间在0.38-0.42%，成交金额42.4 3亿台币；前日成交加权平均利率在0.406%，区间在0.30-0.42%，成交金额36.51亿台币。 台湾央行周五发行2,925.8亿台币定存单，发行余额增253亿台币。 下周到期央行定存单金额共1兆9,623亿台币，余日到期定存单分别为：周一5,690亿、 周二4,090亿、周三4,677亿、周四2,875.50亿及周五2,290.50亿。 拆款中心资料显示，周五银行超额准备1,264亿台币，累计至周日超额准备1兆21 1亿台币、加计前期1%的超额准备1兆2,780亿台币。 **部分票券商微升RP利率** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，月初资金回流使资金偏多，但近日台股 走跌，后续须观察台股表现。 〞钱偏多啊，有投信来问有没有票？〞一大型证券商交易员说，〞这两天股市在跌，后 续得注意投信可能会抽钱。〞 票券商方面，交易员称，整体资金偏宽松，部分投信出现突然变得多钱，必须到处找地 方丢钱的情况，亦有票券商开始反应季底因素，今起略为拉高利率，但调整后利率仍在大区 间内。 〞今天利率稍微抬高一点点，提早反应一下季底因素。〞一大型票券商交易员说。 今日证券商与金融机构承做RP成交利率大都持平于上日水准，公债一周内利率主要成交 在0.31%；公司债RP利率成交在0.40-0.41%。 今天大型票券商与金融机构承作极短天期利率维持在0.23%原水准；公债RP月内利率主 要成交在0.28-0.31%，上日在0.28-0.30%；跨季则利率同于上日的0.31%。公司债方面，月 内利率与上日区间相同，主要成交在0.28-0.33%，跨季利率在0.33-0.35%，上日则在0.35% 。(完) (审校 乔艳红)