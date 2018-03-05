FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#中国两会
#贸易战
#半岛局势
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
亚洲
March 5, 2018 / 12:03 AM / 2 days ago

重温稿-台湾货币市场：资金续偏多银行间短率持稳，钱涌短票市场买气旺盛

3 分钟阅读

 (重温稿)
    * 银行间短率持稳，资金呈偏多格局
    * 拆款市场需求疲弱，到期续做为主
    * 积数多已调好，短票市场买气旺盛
    * 反应季底因素，票券商微升RP利率

     记者 罗两莎
    路透台北3月2日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人士表示，今日为本提存
期存最后一个交易日，随着各银行大都调整好积数，整体资金延续上日偏多状态，拆款需求
不强，以到期续做为主，利率则无大变化。
    
    他们指出，今天两大银行都有在拆款市场提供资金，加上短票市场买气旺盛，使拆款需
求更显疲弱。
    
    〞今天对票券商一周拆款利率开在0.38%，但没有成交，因为票券商说票卖得不错。〞
一大型银行资调人员说。
    
    另一大型银行资调人员亦称，今天对票券商一周拆款利率开在0.39%，对银行在0.32%，
但需求不强，〞资金还好，就是稍微偏宽松状况。〞
       
    票券商方面，多位资调人员均称，资金明显偏多，拆款利率大都持稳于上日水准，一周
拆在0.37-0.39%，少量则在0.36%。
    
    〞钱太多了，大家都多钱，拆款一周最低有做到0.36%。〞一大型票券商资调人员说，
〞今天拆款到期本来不多，但市场钱真的很多。〞
       
    台湾央行周五傍晚预告，为改善清明假期后央行存单到期金额偏高情形，将于3月7日（
下周三）发行的28天期定存单，改为发行8天和9天期，利率均为0.20%。
    
    另据央行统计，2018年农历春节前封关日最高通货发行数达2兆4,743亿台币，较去年最
高发行额增加1,297亿台币，或年增5.53%。而到周五为止，通货发行余额降至2兆2,847余亿
台币，即新春开市七个交易日通货已回笼1,896亿台币。  
    
 本地时间17:47                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.290                     29.318    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,698.17                  10,785.79    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.181%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.183-0.390%               0.180-0.400%
   --两周拆款利率区间           0.300-0.390%               0.300-0.400%
    
    **钱多短票买气旺**
    
    短票部分，票券商交易员称，今天市场资金续呈偏多格局，主因各银行大都已调整好积
数，资金因而大举涌入短票市场，带动短票买气。
    
    他们指出，周五票券发行量虽然比较大，惟资金趋宽松，以致短票呈现供不应求情况，
利率则大致持稳。
    
    〞票不够卖啊，太多钱了，今天更明显多钱。〞一大型票券商交易员说。〞大家都算(
积数)的不差多了，都出来丢钱了。〞
     
    今日大型票券商30天期短票主要成交在0.37-0.40%，上日亦同；跨季利率在0.40-0.42%
，上日则在0.41-0.42%。

    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.398%，区间在0.38-0.41%，
成交66.79亿台币；前日自保30天短票成交加权平均利率在0.395%，区间在0.33-0.41%，成
交86.13亿台币。
 
    在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.398%，区间在0.38-0.42%，成交金额42.4
3亿台币；前日成交加权平均利率在0.406%，区间在0.30-0.42%，成交金额36.51亿台币。
    
    台湾央行周五发行2,925.8亿台币定存单，发行余额增253亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共1兆9,623亿台币，余日到期定存单分别为：周一5,690亿、
周二4,090亿、周三4,677亿、周四2,875.50亿及周五2,290.50亿。
      
    拆款中心资料显示，周五银行超额准备1,264亿台币，累计至周日超额准备1兆21
1亿台币、加计前期1%的超额准备1兆2,780亿台币。  
    
                               
    **部分票券商微升RP利率**
    
    债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，月初资金回流使资金偏多，但近日台股
走跌，后续须观察台股表现。
    
    〞钱偏多啊，有投信来问有没有票？〞一大型证券商交易员说，〞这两天股市在跌，后
续得注意投信可能会抽钱。〞
    
    票券商方面，交易员称，整体资金偏宽松，部分投信出现突然变得多钱，必须到处找地
方丢钱的情况，亦有票券商开始反应季底因素，今起略为拉高利率，但调整后利率仍在大区
间内。
    
    〞今天利率稍微抬高一点点，提早反应一下季底因素。〞一大型票券商交易员说。
        
    今日证券商与金融机构承做RP成交利率大都持平于上日水准，公债一周内利率主要成交
在0.31%；公司债RP利率成交在0.40-0.41%。   
    
    今天大型票券商与金融机构承作极短天期利率维持在0.23%原水准；公债RP月内利率主
要成交在0.28-0.31%，上日在0.28-0.30%；跨季则利率同于上日的0.31%。公司债方面，月
内利率与上日区间相同，主要成交在0.28-0.33%，跨季利率在0.33-0.35%，上日则在0.35%
。(完)

 (审校 乔艳红)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below