重发-两会花絮：凌晨4点多记者在大会堂前练“百米往返跑”，抢报告占机位争先机

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路透北京3月5日 - 每年中国人大开幕的前一夜，往往是很多媒体记者的不眠夜，为抢报告、占机位，半夜一两点就赶到北京的人民大会堂东门，在初春的寒风中排队占位，早已是跑会记者的”必修课”。

但今年的跑会记者显然在排队的过程中又增加了更多课程，其中一项就是”百米折返跑”的体能训练。今年按惯例去大会堂东门排队的记者，全部被要求在距离东门更远的、游客参观国旗升旗的通道前排队安检。

当记者们在安检通道前排着紧密的队形，旁边的一个栅栏口却突然打开，于是原本安静排队的记者队伍瞬间零乱，开始不顾一切地向打开的栅栏口狂奔，以抢占队伍前列，其间一个身扛摄影器材的记者在奔跑的人群中不慎摔到。

当冲到前面的队伍再度站定，并自动排成队形后，突然有工作人员要求重返游客通道前排队，这让刚刚站定不久的队伍再度散乱，记者们又开始往后跑，重返此前排队的游客通道。

这引发了现场记者的极大不满，其间一个香港记者愤怒地质问”这么做到底要干什么？”另有记者调侃这是在训练跑会记者的百米折返跑合不合格。

于是奔跑的记者们再度站定并开始按顺序排队。当时钟接近7点多，快接近大会堂开门安检的时间，那些从凌晨就在排队的记者们正按顺序前移，但不知为何，原本排在队末的记者忽然又从一处栅栏缺口蜂涌而上，率先冲到了大会堂前的记者和工作人员通道上。

这再度引起了那些凌晨就在排队的记者的极大愤怒，纷纷大声指责现场的工作人员”排队豪无规则，我们凌晨就来排队变得毫无意义。”但面对只能蠕动的龟速队列，记者的愤怒得不到丝毫回应，只有现场维持秩序的工作人员不断强调不要插队。

“跑了这么多年的两会，今年的排队是最乱的，难道也和政府换届有关吗？”一位排队的国内记者戏称。

另一位凌晨4点半就前来排队的记者称，”太恶心了今年，我这200斤的胖子硬是跑了四轮，平常就一轮不到100米。”

但混乱到此还没有结束。

当记者们通过安检好不容易排到拿政府工作报告的队列，这也是检验凌晨排队效果的最后时刻。排在队列前三位的路透社记者原本以为会稳稳第一个拿到报告，但不幸的是，在工作人员宣布发报告并拿出报告准备分发时，排在第四位的一位外媒记者竞然直接伸出双手从工作人员手中抢过报告，并直接扔向队列外的接应同伴。

此举瞬间再度引发了排队现场的一片混乱。而该位抢报告的记者也许是扔报告的力度不够精准，他扔的报告并未如期落到他的同伴手里，而他也因不守规则被现场工作人员严重警告。（完） (发稿 沈燕；审校 乔艳红)