更新版 1-台湾货币市场：短率持稳区间，新提存期资金较显宽裕银行倾向负数操作

* 短率持稳既有区间 * 提存期初资金较显宽裕 * 旬初银行倾向负数操作 * 短票/RP利率持平区间 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北3月5日 - 台湾银行间短率周一持稳区间。资金调度人士表示，今日展开新的 提存期，整体资金情势较显宽裕，银行间也倾向负数操作，短率大致稳在既有区间。 他们指出，尽管一大行暂不供给拆款及短券资金，但资金仍旧充裕，一周拆款利率维持 在原有区间不变，惟市场对季底效应仍有疑虑，票券商资金落点尽量避开月底最后一周，让 月初短率较难有趋跌空间，料续在区间内狭幅整理。 〞月初资金比较偏松，但利率没有动。〞一位大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员亦称，旬底因调整积数，有开放拆出资金，今日迈入新提存期， 暂无闲置资金承作短票及拆款，后续再视资金水位调整操作策略。 据央行统计，2018年农历春节前封关日最高通货发行数达2兆4,743亿台币，较去年最高 发行额增加1,297亿台币，或年增5.53%。至周一止，通货发行余额降至2兆2,755余亿台币， 即新春开市八个交易日通货已回笼1,988亿台币。 本地时间17:41 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.292 29.290 台湾加权股价指数<.TWII 10,642.90 10,698.17 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.184% 0.181% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.280% 0.180-0.280% --一周拆款利率区间 0.183-0.400% 0.183-0.390% --两周拆款利率区间 0.210-0.400% 0.300-0.390% **短票利率持平** 短票部分，大型票券商交易员称，旬初银行间积极负数操作，带动短票买气较旺，企图 引导资金跨季，尽量避开资金落点月底最后一周，一个月天期自保短票利率仍主要成交在0. 40-0.41%，大致持平上日。 他们指出，虽然提存期初整体资金较充沛，但短票利率很难往下测，毕竟季底变数较多 ，票券商操作倾向逐步降低季底因素的影响。 〞怕FED(美联储)第一季升息，且台湾央行总裁又换人，季底可以避就避。〞一大型票 券商交易员说。 今日大型票券商第一季内短票主要成交在0.37-0.39%，上日亦同；至于跨季天期短票利 率则主要在0.40-0.41%，少数天期成交较长短票才会落在0.42%，同上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.390%，区间在0.31-0.41%， 成交155.49亿台币；前日自保30天短票成交加权平均利率在0.398%，区间在0.38-0.41%，成 交66.79亿台币。 台湾央行周一发行5,791.5亿台币定存单，发行余额增101.5亿台币。 本周到期央行定存单金额共1兆9,623亿，余日到期定存单金额分别为：周二4,090亿、 周三4,677亿、周四2,875.5亿及周五2,290.5亿台币。 拆款中心资料显示，周一银行超额准备11亿台币，累计超额准备1,272亿台币、 加计前期1%的超额准备2,500亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，提存期初资金稳中偏松，又欠缺资金紧 缩因素，RP市场成交以到期续作为主，利率大多持平不变。 他们指出，周一有韩国进出口银行及德意志银行到期还本共19.92亿人民币债，让旬初 资金水位更显宽松，周五也有大众银行金融债还本20亿台币，不过本周外币债券交割变数仍 在，持续密切留意后续影响。 “没什么需求，一早就平了。”一位大型证券交易员说。 他们并称，本周交割因子多为外币债券，包括周二日商大和证券发行0.65亿美元债、法 国巴黎银行发行2.50亿美元债，及周四台北富邦银行发行1.95亿美元债及法国外贸银行发行 2.20亿美元债。 今日证券商与金融机构承做RP成交利率大都持平于上日水准，公债10天期内利率主要成 交在0.31%；公司债RP利率成交在0.40-0.41%；跨季则较月内天期高出1个基点。 今天大型票券商与金融机构承作极短天期利率维持在0.23%原水准；公债RP月内利率主 要成交在0.28-0.31%，跨季利率则在0.31%，与上日变化不大；公司债方面，月内利率主要 成交在0.28-0.33%，跨季则在0.33-0.35%，皆持平上日。(完) (记者 詹静宜 ；审校 杨淑祯)