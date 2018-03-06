更新版 1-中国汇市：人民币收盘微升，期待两会指引市场大方向

* 人民币收盘随中间价微升，有效波幅则较之前收窄 * 美指缺乏方向，客盘略偏购汇 * 两会期间料小幅震荡，尚未看到引发大波动的因素 * 两会或为人民币提供中长期风向 (新增收盘报价和评论) 路透北京3月6日 - 人民币兑美元即期周二收盘随中间价微升，基本以中间 价为中轴宽幅波动。交易员指出，美指缺乏方向，而市场略偏购汇，短期人民币或小 幅承压；不过市场亦相当关注两会动向，希望从中获得汇市波动的中长期风向标。 他们并表示，全球贸易战疑云继续削弱美指反弹动力，加上外围市场诸多不确定性，美 指走向并不明朗；中国两会正在进行，汇市情绪偏稳定，市场预期在当前尚未看到引发大波 动的因素，两会期间汇市料延续小幅震荡。 “贸易战吸引了市场目光，大家的情绪也受到了一些影响，我感觉3月美联储加息之前 ，美元还是会偏强，从这点看，人民币能维持在现在水平算是比较不错的了，”一中资行交 易员表示。 另一外资行交易员表示，中国“两会”没有指明汇市方向，人民币短期仍以稳定为主， 日内波动则更关注美指；“两会是最大的风向标，会定下未来市场的大的基调，我们每天都 特别关注。” 全球汇市方面，美元兑日圆周二持稳，贸易战相关担忧消减带来支撑。此前美国总统特 朗普提议对进口钢铝产品征收关税，引发对爆发贸易战的担忧。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.3401 6.3406 0.01% 中间价 6.3386 6.3431 0.07% 成交额 223.59亿美元 252.22亿美元 日内波动幅度(pips) 180 日低6.3483 日高6.3303 今年以来升贬幅度 2.71% 2005年汇改以来升贬幅度 30.54% 一年期美元/人民币掉期 1016 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.3406 6.3338 一年期NDF 6.4715 6.464 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.3431 元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX S的参考汇率分别为7.8209元、5.9772元和8.7659元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 李文科/张金栋 审校 林高丽/杨淑祯 )