重温稿-《中国新债预测》三、七年国债预测均值3.48%、3.80%，配置需求料较好

(重温稿)

* 招标品种：财政部三年续发国债和七年新发国债

* 期限及招标金额：各200亿元

* 招标时间：周三(7日)10:35-11:35

* 受访人数：8位(银行、券商、保险)

* 预测区间：3.44%-3.55%；3.78%-3.87%

* 加权收益率/中标利率预测均值：3.48%；3.80%(按各家机构预测值平均)

* 边际收益率/利率预测均值：3.52%；3.84%(按各家机构预测值平均)

路透北京3月6日 - 中国财政部周三将招标发行三、七年国债各200亿元，其中三年为续发，七年为新发券。路透调查显示，国债需求以银行等配置盘为主，预计明日可延续近期一级利率债向好的局面，两期债定位或低于二级。

其中，三年期续发加权收益率、七年新发中标利率预测均值分别落在3.48%和3.80%；两期债的边际收益率/利率预测均值则落在3.52%和3.84%。

“国债都是大行配置盘和外资的需求，不过最近一级(收益率)拉得比较低，交易盘参与得不是很多，”华中一银行交易员称。

北京一券商交易员称，考虑国债的免税效应，近期银行持有政金债到期改配国债的不少，料明日一级需求较好。不过两个期限在二级市场上流动性一般，对交易盘不会有太大吸引力。

中债国债到期收益率曲线显示，三、七年期最新收益率为3.6138%、3.8700%。明日招标的三年国债续发标的券180002券今日二级成交收益率在3.545%。

上述两期债中，三年期为今年第二期记账式附息国债的第二次续发，票面利率3.56%；七年期品种为今年第五期新发记账附息国债。

两期债均采用修正的多重价格（即混合式）招标方式，三年期标的为价格，七年期为利率。全部采用竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

招标当日，三年期之前发行的同期国债上午停止现券交易半天，招标结束至3月8日进行分销，3月12日起与之前发行的同期国债合并上市交易。七年期自3月8日开始计息，招标结束至3月8日进行分销，3月12日起上市交易。

上述三年续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。两期国债发行手续费分别为承销面值的0.05%和0.1%。

标位限定方面，三年期投标标位变动幅度为0.03元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为80个、15个和30个标位；七年期投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为75个、15个和30个标位。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)