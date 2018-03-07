更新版 1-中国外汇：2月末外汇储备终结连一年升势，人民币汇率双向波动将成常态

(新增外管局新闻稿及分析师看法)

路透北京3月7日 - 中国2月外汇储备环比下降0.85%，中止此前连续12个月回升的势头；外管局表示，跨境资金流动和境内外主体交易行为总体平稳，外汇市场供求延续基本平衡格局；在基本面因素的推动下，人民币汇率双向波动将成为常态。

外管局网站新闻稿指出，国际金融市场波动性上升，汇率及资产价格出现调整，主要非美元货币相对美元下跌和资产价格回调等因素共同作用，外汇储备规模小幅下降。

同时，当前中国经济保持中高速增长，供给侧结构性改革紮实推进，经济运行呈现出增长与质量、结构、效益相得益彰的良好局面。中国跨境资金双向流动、总体平衡的发展趋势已初步形成。

“展望未来，中国经济有条件有能力延续稳中向好发展态势。在基本面因素的推动下，人民币汇率双向波动将成为常态，为中长期跨境资金双向流动、总体平衡创造有利条件。”新闻稿称。

另一方面，外管局预计全球经济将延续复苏态势，主要央行逐步收紧货币政策，金融市场不确定性上升。国内外因素综合作用，中国外汇储备规模有望保持总体稳定。

交通银行金融研究中心研究专员刘健认为，2月外储减少270亿美元，主因汇率估值与债券估值因素的负面影响。2月美元指数上涨1.7%，欧元、英镑等对对美元不同程度贬值，粗略估计，汇率估值因素大约导致外储损失150亿美元左右。2月美国国债收益率整体呈快速上升态势，月底前后甚至逼近3%，债券估值因素对外储带来较强的负面影响。2月贸易顺差明显收窄甚至可能为负，对结售汇构成一定影响，也对外汇储备带了一定的负面影响。

刘健预计，短期来看，美元指数维持震荡态势，汇率估值因素对外储仍可能有小幅影响，但有望减弱。人民币汇率维持相对强势，贸易顺差有望好转，预计外储有望回稳向好。

截至2月末，中国外汇储备规模为3.134万亿美元，较1月末下降270亿美元，降幅为0.85%。2月末官方储备资产中黄金储备780亿美元，1月末为796亿美元；2月末黄金储备5,924万盎司，1月末为5,924万盎司，连续17个月不变。

数据并显示，以SDR计，中国2月末外汇储备为21,678.61亿SDR。（完） (发稿 李文科/李铮; 审校 林高丽/杨淑祯)