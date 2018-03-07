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亚洲
March 7, 2018 / 9:14 AM / a day ago

更新版 1-中国汇市：人民币收盘涨至一周高点，短期仍延续区间波动

3 分钟阅读

    * 人民币收升至一周高点，中间价亦升
    * 中国两会未对汇市造成影响，市场情绪偏稳
    * 市场波动主因仍在客盘和美指走向
    * 短期人民币料延续6.3-6.36元区间运行

 (新增更多评论和收盘报价)
    路透上海3月7日 - 人民币兑美元即期周三收涨至一周高点，中间价亦小升
。交易员指出，目前中国两会暂未对汇市造成影响，市场总体波动有限，主因仍在客盘需求
和外部美元指数走向上面，全天更多仍在中间价升值方向波动，短期由于美指缺乏方
向，人民币料延续6.3-6.36元区间运行。
    
    他们并表示，市场焦点围绕美国可能引发贸易战，美指转弱也表明市场的疑虑；本周五
美国非农数据若积极向好，或可将焦点重新聚回加息预期上，在此之前美元料仍偏弱，市场
继续关注欧洲动向，以及中国两会有关经济方面的话题会否会汇市带来影响。
       
   “美国贸易保护也不是第一天提，最近大家关注这个，估计是担心贸易战会最终影响经
济，”一外资行交易员称，“对人民币而言，如果美指无法摆脱偏弱走势，人民币预计还是
会区间波动，今年汇率弹性会比较大，但基本不会再出现年初那样单边升值。”
    
    另有交易员指出，短期人民币仍将区间波动，两会期间没有影响汇市的重大消息，且相
对市场情绪趋于维稳，外盘相对稳定的情况下，汇市波动空间有限。    
    
    全球汇市方面，美元周三延续最近跌势，此前白宫倡导自由贸易的重要人物宣布辞职，
引发了有关特朗普将推进关税计划、带来贸易战风险的担忧。

    交易员担心白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)的辞职，将鼓舞美国政府中的贸
易保护主义人士的士气，特朗普正试图对进口钢铝征收高额关税。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美       今日              上日           升贬
 元                                                      
 即期成交价格<CNY=CF     6.3229            6.3401         0.27%
                 XS>                                     
    中间价               6.3294            6.3386         0.15%
 成交额<CNYSPTVOL=CF  220.31亿美元      223.59亿美元         
                 XT>                                     
  日内波动幅度(pips)       139           日低6.3312      日高6.31
                                                            73
    今年以来升贬幅度                                        2.99%
  2005年汇改以来升贬                                       30.90%
                幅度                                     
 一年期美元/人民币掉           1026                              
                  期                                     
                                                         
                                                             
 离岸人民币市场           今日              上日                 
    CNH即期              6.3195            6.311                 
 一年期NDF<CNY1YNDFO     6.4475            6.4435                
                R=>                                      
    
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.3257
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.8493元、5.9838元和8.7768元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/李文科
审校 林高丽)
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