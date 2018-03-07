更新版 1-台湾货币市场：短率续处既有区间，拆款需求疲软成交以到期续作为主

* 短率续处既有区间 * 拆款需求疲软，成交以到期续作为主 * 短票利率稳中偏跌、RP利率则持平 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北3月7日 - 台湾银行间短率周三续处既有区间。资金调度人士表示，提存期初 资金较显宽裕，拆款需求疲软下成交以到期续作为主，让短率持平上日利率水准，后续留意 国库借款对资金情势的影响。 他们指出，随着央行陆续冲销通货回笼过剩资金，让银行间旬初资金不致过松；至于央 行周三将例行性28天期定存单发行改为8天、9天期，并增发14天期定存单，料央行整体存单 冲销金额固定，只是调整存单落点，对资金变化影响有限。 〞票券商趁现在这波有钱可以赶快跨(季)。〞一位民营银行资调人员说。 他们亦称，银行间周二超额准备仍为负数，料仅有少数银行开出负数，多数银行资金仍 显宽松。一大行今日虽有开门与银行、票券承作到期续作拆款，但与票券商承作一周拆款利 率调高至0.39%，落在现有交投区间上缘。 据央行统计，2018年农历春节前封关日最高通货发行数达2兆4,743亿台币，较去年最高 发行额增加1,297亿台币，或年增5.53%。而至周三(7日)止，通货发行余额降至2兆2,471余 亿台币，即新春开市以来通货已回笼2,272亿台币。 台湾央行周三傍晚预告，将于周五(9日)发行的7天期定期存单，利率维持于0.20%。 本地时间17:52 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.254 29.287 台湾加权股价指数<.TWII 10,745.32 10,784.34 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.280% 0.179-0.280% --一周拆款利率区间 0.176-0.390% 0.179-0.390% --两周拆款利率区间 0.230-0.390% 0.200-0.400% **短票利率稳中偏跌** 短票部分，大型票券商交易员称，今日发票量能仍偏少，而银行间买票需求依旧畅旺， 使短票利率稳中偏跌，并持续引导资金承作跨季短票。 他们指出，由于近日成交30天期短票将落点清明假期附近，因此30天期短票交投逐渐转 向60天期，目前一大行承作60天自保短票利率落在0.41%，今日也有成交天期较长跨到5月的 短票、利率落在0.42%。 〞票供应不足，大家抢得蛮凶的，都提前框票。〞一大型票券商交易员说。 另有大型票券交易员称，今日台电标售125天期短票，得标利率区间落在0.523-0.527% ，高标略低于其3月标售130天期短票的0.530%，显示市场资金宽裕，带动台电短票利率略为 下滑。 今日大型票券商第一季内短票主要成交在0.36-0.39%，跨季天期短票利率则主要在0.39 -0.41%，持稳上日区间，较长天期至60天期短票利率则落在0.41-0.42%。 据集保公司资料，上日30天短票交投锐减、资金转进60天期，上日自保60天短票成交加 权平均利率在0.401%，区间在0.31-0.42%，成交68.31亿台币；前日自保60天短票成交加权 平均利率在0.397%，区间在0.30-0.42%，成交18.86亿台币。 台湾央行周三发行4,939.4亿台币定存单，发行余额增262.4亿台币；周四定存单到期2 ,875.5亿，周五为2,290.5亿台币。 拆款中心资料显示，周三银行超额准备负127亿台币，累计超额准备917亿台币、 加计前期1%的超额准备2,145亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，周四将交割台北富邦银行1.95亿美元债 及法国外贸银行2.20亿美元债，RP市场资金调度依旧顺畅，未见提前因应交割而解钱的情况 ，投信端也仍在找券消化手边资金。 他们指出，今日RP交投较趋淡静，成交多为到期续作，RP利率大致持平原有区间不变， 跨季交投虽有但仍为少数，跨季RP利率稍高于月内天期1个基点。 “今日市况算平淡，客户没有明显进出。”一位大型证券交易员说。 今日证券商与金融机构承做RP成交利率大都持平于上日水准，公债10天期内利率主要成 交在0.31%、跨季落在0.31-0.32%；公司债RP利率成交在0.40-0.41%、跨季则在0.41-0.42% 。 今天大型票券商与金融机构承作极短天期利率维持在0.23%原水准；公债RP月内利率主 要成交在0.28-0.31%，跨季利率则在0.30-0.31%，皆持平上日；公司债方面，月内利率主要 成交在0.28-0.33%，跨季则在0.31-0.33%，与上日变化不大。(完) (审校 林高丽)