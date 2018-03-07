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March 7, 2018 / 11:30 PM / 更新于 17 hours ago

重温稿-《中国新债预测》国开行5/7/10年增发债收益率均值为4.70%、4.86%和4.75%

2 分钟阅读

 (重温稿)
    * 招标品种：国开行5/7/10年固息增发债；91天贴现债（不预测）
    * 招标金额：5年：80亿；7年：50亿；10年：70亿元；91天：100亿
    * 招标时间：3月8日 91天/5年/7年：14:30-15:30
    *                          10年：14:30-16:10
    * 受访人数：8位(银行、券商、基金)
    * 预测区间：4.65%-4.73%；4.85%-4.90%；4.74%-4.80%
    * 预测均值：4.70%；4.86%;4.75%

    路透上海3月7日 - 中国国家开发银行         周四将招标三个月、五年、七年和10年
期四期债。路透调查显示，午后农发行新债需求仍较火爆，带动二级市场利率债活跃券收益
率小幅下行，若明日情绪还能持续，预计国开债定位将低于二级，五年、七年和10年三期债
中标收益率预测均值分别落在4.70%、4.86%和4.75%。
    
    “农发(新债)需求很好，带动二级10年国开债下午也下了快3个bp,”华中一银行交易员
表示，大家情绪好像都还算不错，可能与年初的配置行情有一定关系，上午国债结果也偏低
，预计明日一级国开债需求稳中向好趋势不改。     
        
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，五、七年和10年
债最新收益率为4.8031%、4.9433%和4.8106%。 据交易员透露，上述三只期限品种二级市场
最新成交在4.76%、4.93%和4.80%。
    
    财政部今日上午招标的三年期续发国债加权中标收益率3.4685%，低于预测均值3.48%；
七年新发国债中标利率3.77%，亦低于预测均值3.80%。投标倍数2.44倍和2.84倍。            
    
    农发行下午招标增发的七年期和10年固息债，中标收益率为4.8589%和4.8974%，对应投
标倍数为4.50倍和4.00倍。中债农发行债收益率曲线             中，上述两个期限最新
收益率依次为4.9452%、4.9714%。            
    
    明日招标的四期债分别为该行2018年第四期贴现债，2017年第12期               、2
017年第八期               和2018年第五期               增发债，后三期债票面利率
依次为4.30%、4.44%和4.88%。
    
    具体发行条款如下：
    
     2018年第四期贴现/2017年12期/2017年8期/2018年第五期增发
    ----------------------------------------------------
    招标上限          91天贴现债：100亿元；5年：80亿
                      7年：50亿；10年：70亿元
    期限/计息方式     5/7/10年固息
    招标时间          3月8日 91天/5年/7年：14:30-15:30
                                      10年：14:30-16:10
    招标方式          单一价格（荷兰式）
    缴款日            3月12日
    起息日            91天：2018/3/12；5年：2017/11/9
                      7年：2017/8/21;10年：2018/2/9                     
    分销期            3月9日-3月12日
    上市日            3月14日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            91天：无；5/7年：0.10%；10年：0.15%
    ----------------------------------------------------(完)

 (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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