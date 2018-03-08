重温稿-《台湾新债预测》20年债107/3期公债得标利率料在1.50-1.53%

(重温稿) * 标售标的：20年公债107/3期 * 标售时间：周四(8日) * 标售金额：估250亿台币 * 预测中值：1.50-1.53% * 受访机构：15家 路透台北3月7日 - 台湾央行周四将代财政部标售20年期公债107/3期。路 透调查结果显示，此次得标利率料在1.50-1.53%。 路透周三采访15家金融机构，包括六家大型银行、五家大型寿险公司及四家大型证券， 大区间落在1.45-1.55%。 107/3期公债发行金额预定250亿台币，3月8日(周四)标售，将于13日(下周二)发行。该 券发行前交易区间落在1.51-1.53%。 以下为各金融机构交易员观点整理： --本期20年券发行前交易殖利率落在1.53%附近，惟须视市场需求状况， 因近来寿险业大举抛售冷券使供给量大增，短线保守看待。 --第一季公债到期量高达2,199亿台币，相对的发债量却不大，且市场资金持续宽松， 大型银行多有补券压力，另本次仅发行250亿台币，利率应不易标高。 --市场估美国FED今年有望升息四次，台湾央行上半年虽不致升息，惟以目前20年期公 债殖利率仅在1.50%附近，若考虑升息因素，长期而言，现行利率并不合理，寿险业应不会 积极参与。 --大型寿险公司近来狂砍冷券，但来自大型银行接手强劲，考量银行去化资金因素，这 次银行应该有会继续买进，尤其是大型银行对20年券兴趣较高，且有望吸引交易商跟进抢标 ，利率不致标高。 --目前殖利率太低，若积极抢标拿了会不安心，寿险业只会〞意思意思〞、少量拿一些 。 --20年券是大型银行的菜，未来虽有升息压力，但台债具筹码的优势，且10年期公债10 7/2期周三收盘跌破1.0%大关，市场气氛偏乐观，寿险和银行可能会不计价抢 标。 --各大银行狂买冷券，因殖利率弹不上去，市场思维转而往下，加上资金浮滥，市场氛 围偏多。 --台湾央行总裁人事底定，新任总裁杨金龙应不会有惊人之举，且立场偏鸽派，随此不 确定因素消除，银行在配置公债部位时亦较放心。 以下为各金融机构的预期区间： 金融机构 区间低位(%) 区间高位(%) 寿险一 1.50 1.53 寿险二 1.53 1.55 寿险三 1.45 1.50 寿险四 1.50 1.53 寿险五 1.50 1.55 银行一 1.48 1.55 银行二 1.52 1.53 银行三 1.48 1.53 银行四 1.50 1.55 银行五 1.50 1.52 银行六 1.50 1.55 证券商一 1.45 1.49 证券商二 1.49 1.52 证券商三 1.50 1.55 证券商四 1.50 1.55 中值 1.50 1.53 (完) (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)