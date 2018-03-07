更新版 1-《全球汇市》美元几无变动，静待特朗普宣布钢铝关税计划细节

* 特朗普的钢铝关税计划可能豁免墨西哥和加拿大 * 美国劳工成本和民间就业岗位数据强劲，抵消柯恩辞职的影响 * 美联储褐皮书称经济温和扩张且薪资上涨加速 (新增文末汇率收盘表格) 路透纽约3月7日 - 美元兑一篮子货币周三变动不大，交易商静待美国总统特朗普宣布 钢铝关税计划细节，该计划已引发对全球爆发贸易战的担忧。 白宫周三稍晚表示，出于国家安全考虑，钢铝关税计划可能豁免加拿大和墨西哥等国家 。在这一消息发布后，美元在纽约尾盘缩减涨幅，而加元 和墨西哥披索兑美元 缩减跌幅。 美元周三稍早下跌，因特朗普首席经济顾问柯恩辞职，他被视为经济正统派的中流砥柱 ，他曾告诉特朗普，关税威胁会导致市场暴跌。 “到目前为止市场反应不大，”瑞穗汇市策略师Sireen Harajli在谈到美元时表示，科 恩“辞职意味着贸易战风险上升。” 柯恩是在特朗普政府实施保护主义政策举措的背景下辞职的。这些政策包括美国退出跨 太平洋伙伴关系协定(TPP)、鼓动重新磋商北美自由贸易协定(NAFTA)和针对目标产品实施高 额进口关税。 不过部分交易商一直怀疑，如果真的会推行的话，特朗普的保护主义政策会有多广泛。 一白宫官员表示，特朗普希望在周四下午签署实施关税的行政令。 美元指数 跌0.042点，或0.05%，报89.576。 美元反弹是因数据显示民间就业岗位增加，就业成本上升，巩固了美国经济潜在力道的 观点。不过美国公布1月贸易逆差扩大幅度大于预期，中和了上述数据的影响。 美联储在褐皮书中表示，地区经济状况显示自1月中来美国经济扩张持续，薪资增长有 加速的迹象。 但分析师表示，对全球贸易状况恶化的不安情绪限制了美元的反弹，一些交易商看好日 圆的避险作用。 “我们将最新的消息看作是对美元整体前景保持谨慎的另一个理由，”高盛分析师Zach Pandl和Karen Reichgott在研究报告中写道。 美元兑日圆 微跌0.06%，报106.05日圆，路透数据显示，美元保持在上周触及的1 4个月低点105.23日圆上方。 在周四欧洲央行会议前，欧元兑美元 在纽约尾盘升0.07%，报1.2411美元。 欧元贸易加权指数 触及2014年9月来最高的100.2565。 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2412 1.2402 +0.08 +3.47 1.1996 美元/日圆 106.06 106.11 -0.05 -5.87 112.67 欧元/日圆 131.63 131.63 +0.00 -2.63 135.18 美元/瑞郎 0.9433 0.9405 +0.30 -3.18 0.9743 英镑/美元 1.3899 1.3885 +0.10 +2.86 1.3512 美元/加元 1.2910 1.2875 +0.27 +2.65 1.2577 美元/离岸人民币 6.3188 6.3088 +0.16 -2.97 6.5125 澳元/美元 0.7823 0.7827 -0.05 +0.28 0.7801 欧元/瑞郎 1.1706 1.1668 +0.33 +0.15 1.1689 欧元/英镑 0.8926 0.8932 -0.07 +0.48 0.8883 新西兰元/美元 0.7283 0.7288 -0.07 +2.78 0.7086 美元/挪威克朗 7.8073 7.7755 +0.41 -4.87 8.2070 欧元/挪威克朗 9.6916 9.6451 +0.48 -1.59 9.8486 美元/瑞典克朗 8.2286 8.2057 +0.28 +0.33 8.2017 欧元/瑞典克朗 10.2116 10.1785 +0.33 +3.79 9.8391 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿/李军；审校 母红)