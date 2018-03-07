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March 7, 2018 / 10:29 PM / 更新于 17 hours ago

更新版 1-《全球汇市》美元几无变动，静待特朗普宣布钢铝关税计划细节

3 分钟阅读

    * 特朗普的钢铝关税计划可能豁免墨西哥和加拿大
    * 美国劳工成本和民间就业岗位数据强劲，抵消柯恩辞职的影响
    * 美联储褐皮书称经济温和扩张且薪资上涨加速

 (新增文末汇率收盘表格)
    路透纽约3月7日 - 美元兑一篮子货币周三变动不大，交易商静待美国总统特朗普宣布
钢铝关税计划细节，该计划已引发对全球爆发贸易战的担忧。

    白宫周三稍晚表示，出于国家安全考虑，钢铝关税计划可能豁免加拿大和墨西哥等国家
。在这一消息发布后，美元在纽约尾盘缩减涨幅，而加元      和墨西哥披索兑美元      
缩减跌幅。
        
    美元周三稍早下跌，因特朗普首席经济顾问柯恩辞职，他被视为经济正统派的中流砥柱
，他曾告诉特朗普，关税威胁会导致市场暴跌。
        
    “到目前为止市场反应不大，”瑞穗汇市策略师Sireen Harajli在谈到美元时表示，科
恩“辞职意味着贸易战风险上升。”
    
    柯恩是在特朗普政府实施保护主义政策举措的背景下辞职的。这些政策包括美国退出跨
太平洋伙伴关系协定(TPP)、鼓动重新磋商北美自由贸易协定(NAFTA)和针对目标产品实施高
额进口关税。
    
    不过部分交易商一直怀疑，如果真的会推行的话，特朗普的保护主义政策会有多广泛。
    
    一白宫官员表示，特朗普希望在周四下午签署实施关税的行政令。
    
    美元指数      跌0.042点，或0.05%，报89.576。
    
    美元反弹是因数据显示民间就业岗位增加，就业成本上升，巩固了美国经济潜在力道的
观点。不过美国公布1月贸易逆差扩大幅度大于预期，中和了上述数据的影响。
    
    美联储在褐皮书中表示，地区经济状况显示自1月中来美国经济扩张持续，薪资增长有
加速的迹象。
    
    但分析师表示，对全球贸易状况恶化的不安情绪限制了美元的反弹，一些交易商看好日
圆的避险作用。
    
    “我们将最新的消息看作是对美元整体前景保持谨慎的另一个理由，”高盛分析师Zach
 Pandl和Karen Reichgott在研究报告中写道。
    
    美元兑日圆      微跌0.06%，报106.05日圆，路透数据显示，美元保持在上周触及的1
4个月低点105.23日圆上方。
    
    在周四欧洲央行会议前，欧元兑美元      在纽约尾盘升0.07%，报1.2411美元。
    
    欧元贸易加权指数            触及2014年9月来最高的100.2565。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2017年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.2412   1.2402   +0.08   +3.47   1.1996
    美元/日圆                   106.06   106.11   -0.05   -5.87   112.67
    欧元/日圆                   131.63   131.63   +0.00   -2.63   135.18
    美元/瑞郎                   0.9433   0.9405   +0.30   -3.18   0.9743
    英镑/美元                   1.3899   1.3885   +0.10   +2.86   1.3512
    美元/加元                   1.2910   1.2875   +0.27   +2.65   1.2577
    美元/离岸人民币             6.3188   6.3088   +0.16   -2.97   6.5125
    澳元/美元                   0.7823   0.7827   -0.05   +0.28   0.7801
    欧元/瑞郎                   1.1706   1.1668   +0.33   +0.15   1.1689
    欧元/英镑                   0.8926   0.8932   -0.07   +0.48   0.8883
    新西兰元/美元               0.7283   0.7288   -0.07   +2.78   0.7086
    美元/挪威克朗               7.8073   7.7755   +0.41   -4.87   8.2070
    欧元/挪威克朗               9.6916   9.6451   +0.48   -1.59   9.8486
    美元/瑞典克朗               8.2286   8.2057   +0.28   +0.33   8.2017
    欧元/瑞典克朗              10.2116  10.1785   +0.33   +3.79   9.8391
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿/李军；审校 母红)
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