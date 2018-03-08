更新版 1-中国汇市：人民币收盘下跌，中国2月出口数据向好但影响有限

* 人民币放量下跌，中间价则小升 * 美指延续区间震荡，客盘亦缺乏方向 * 关注晚间欧洲央行利率决议 * 当前点位人民币可上可下，短期料不会摆脱区间 (新增更多评论和收盘报价) 路透上海3月8日 - 人民币兑美元即期周四收盘下跌，有效波幅继续收窄， 中间价则小升。交易员指出，外部美指延续区间震荡，客盘亦缺乏方向，自营机构也相对谨 慎，等待晚间欧洲央行利率决议，当前点位人民币可上可下，短期料不会摆脱6.3-6.36元波 动区间。 他们并表示，截止目前全国两会尚未有涉及人民币汇率方面的言论，目前影响汇市因素 仍集中在客盘态度和外部美元走势方面；全球贸易战疑云加上欧洲央行会否调整前瞻指引等 存一定不确定性，在晚间欧洲央行利率决议前，市场观望气氛较浓；而今早中国海关公布的 2月出口增速创三年最高，但市场反应平静，且关注周五中国央行周小川的记者会。 “大家也都在等，ECB(欧洲央行)、NFP(美国非农)、BOJ(日本央行)，不确定因素太多 了，都挺纠结的，两会到现在，人民币的话题，完全没风声，看看明天小川会说什么吧，” 一外资行交易员称。 另一外资行交易员也表示，当前市场比较清淡，没明确方向，大家也比较谨慎，观望的 多一些。 针对贸易战问题，中国外交部长王毅周四回应称，历史的经验教训证明，打贸易战从来 都不是解决问题的正确途径。尤其在全球化的今天，选择贸易战更是抓错了药方，结果只会 损人害己，中方必将做出正当和必要的反应。 中国以美元计价2月出口同比增长44.5%，远高于13.6%的路透调查预估中值 ，且创下2015年2月以来最高增速；当月贸易顺差337.43亿美元，仍居高位。 十三届全国人大一次会议新闻中心将于当地时间周五上午10时举行记者会，邀请中国人 民银行行长周小川，副行长易纲，副行长、国家外汇管理局局长潘功胜就“金融改革与发展 ”相关问题回答中外记者提问。 全球汇市方面，欧元兑美元周四盘旋在1.24美元附近。此前美国白宫称，一些国家可能 得以豁免美国计划征收的进口关税，美元因此有所反弹。目前交易员们均在等待今日稍晚欧 洲央行会议的结果。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.3321 6.3229 -0.15% 中间价 6.3239 6.3294 0.09% 成交额 239.3亿美元 220.31亿美元 日内波动幅度(pips) 118 日低6.3358 日高6.324 今年以来升贬幅度 2.84% 2005年汇改以来升贬幅度 30.71% 一年期美元/人民币掉期 1018 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.333 6.3217 一年期NDF 6.4605 6.4465 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.3294 元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX S的参考汇率分别为7.8565元、5.9742元和8.803元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋 审校 乔艳红)