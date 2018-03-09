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March 9, 2018 / 12:01 AM / a day ago

重温稿-台湾货币市场：短率依旧持稳区间，旬初资金普遍宽裕银行买票意愿偏高

3 分钟阅读

 (重温稿)
    * 短率依旧持稳区间
    * 旬初资金情势稳中带松
    * 银行间买票意愿偏高
    * 短票/RP利率大致持平

     记者 詹静宜
    路透台北3月8日 - 台湾银行间短率周四持平上日区间。资金调度人士表示，旬初资金
情势普遍宽裕，短率维持在既有区间不变，且银行间青睐负数操作带动买票意愿偏高，使跨
季短票交投比重逐渐增加、利率也表现持稳。
    
    他们指出，以目前市场宽松的程度看来，没有感觉外资汇出效应，只是稍有感受外银资
金分配不均，至于央行则持续积极冲销银行间隔夜拆款过剩资金，致周三连续第三日超额准
备为负数。
    
    〞最近央行冲销的蛮认真的，如果外资真的汇出很多，央行这么认真冲销吗。〞一位大
型银行资调人员说。 

    台湾央行预告周五(9日)将发行的7天期定期存单，利率维持于0.20%。
    
    据央行统计，2018年农历春节前封关日最高通货发行数达2兆4,743亿台币，较去年最高
发行额增加1,297亿台币，或年增5.53%。而至周四(8日)止，通货发行余额降至2兆2,359余
亿台币，即新春开市以来通货已回笼2,384亿台币。
        
 本地时间17:38                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.261                     29.254    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,823.24                  10,745.32    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.181%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%                0.176-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.390%                0.176-0.390%
   --两周拆款利率区间           0.270-0.390%                0.230-0.390%
       
    **下半周票量增温**
    
    短票部分，大型票券商交易员称，下半周短票量能增温，但银行间买盘持续热络，短票
消化得相当顺畅，利率也持平在原有区间，跨季交投比重逐渐提高。
     
    他们指出，为引导资金落点避开季底因素影响，目前票券商资金调度倾向以短票为主、
拆款为辅，因为银行端普遍接受跨季跃过清明假期的短票，利率也大多合理落在0.39-0.40%
。
    
    〞明天部分的票已提前框完。〞一大型票券商交易员说。
     
    今日大型票券商第一季内短票主要成交在0.37-0.38%，跨季天期短票利率则主要在0.39
-0.41%，较长天期至60天期短票利率则落在0.41-0.42%；利率皆大致持稳上日区间。

    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.404%，区间在0.38-0.41%，
成交78.05亿台币；前日自保30天短票成交加权平均利率在0.396%，区间在0.38-0.41%，成
交40.98亿台币。
    
    在60天短票方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.407%，区间在0.39-0.42%，
成交78.02亿台币；前日自保60天短票成交加权平均利率在0.401%，区间在0.31-0.42%，成
交68.31亿台币。
    
     台湾央行周四发行2,880亿台币定存单，发行余额增4.5亿台币。周五定存单到期2,290
.5亿台币。
    
    拆款中心资料显示，周四银行超额准备140亿台币，累计超额准备1,103亿台币、
加计前期1%的超额准备2,331亿台币。  
    
                               
    **RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，尽管今日交割台北富邦银行1.95亿美元
债及法国外贸银行2.20亿美元债，但月初资金偏松，资金调度仍旧顺畅，RP利率也续处低档
水准。
    
    他们指出，近日资金缺口小，成交以到期续作为主，RP利率较难跳脱现有区间，距离月
底仍有时日，跨季交投仍为少数，后续留意20年新债交割250亿台币对资金需求的影响。 
    
    “就平平的，没什么缺口。”一位大型证券交易员说。
    
    台湾央行稍早表示，财政部委托标售的20年公债107/3期得标利率在1.485
%，低于市场预期，将在下周二(13日)发行；得标比重方面，银行业得标比重42.01%、证券
业17.99%、票券业0%、保险业40.00%。
    
    今日证券商与金融机构承做RP成交利率大都持平于上日水准，公债10天期内利率主要成
交在0.30-0.31%、跨季落在0.31-0.32%；公司债RP利率成交在0.40-0.41%、跨季则在0.41-0
.42%。   
    
    今天大型票券商与金融机构承作极短天期利率维持在0.23%原水准；公债RP月内利率主
要成交在0.28-0.31%，跨季利率则在0.30-0.31%，皆持平上日；公司债方面，月内利率主要
成交在0.28-0.33%，跨季则在0.31-0.33%，与上日变化不大。(完)

 (审校 乔艳红)
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