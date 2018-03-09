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亚洲
March 9, 2018 / 8:57 AM / a day ago

更新版 1-中国汇市：人民币收盘小跌结汇需求较多，中国央行官员答记者问影响有限

2 分钟阅读

    * 人民币收盘小跌
    * 隔夜美指反弹，中间价跌逾200点至两周新低
    * 逢高结汇需求较多限制人民币调整空间
    * 中国央行官员答记者问直接影响有限
    * 关注晚间美国非农就业数据

 (新增更多评论和收盘报价)
    路透上海3月9日 - 人民币兑美元即期周五收盘小跌，中间价则跌逾200点至
两周新低。交易员指出，外部美指反弹再度成为影响人民币走势的关键，中间价因此明显调
低；另外市场价靠近6.36元提振客盘结汇需求，缓解了跌势，短期人民币料难摆脱6.30-6.3
6元区间。
    
    他们并指出，中国央行官员今早就“金融改革与发展”答记者问对汇市的直接影响并不
明显，市场将焦点转向晚间美国非农就业数据，如果数据偏离市场预期较大，则可能引发市
场剧烈波动。
    
    “外部不大动的情况下，市场供需变化决定市场波动方向，今天结汇需求要多一些的，
这种行情做市商最开心了，”一外资行交易员称。
    
   另一中资行交易员称，最近即期市场波动较小，外部美指反弹了一些，但客户的反应会
稍微滞后一点；若美指不能快速上行，人民币还是会维持区间波动。
    
    中国央行副行长潘功胜周五表示，2017年以来，中国跨境资本流动和外汇供求基本平衡
，外汇储备小幅上升，人民币汇率预期稳定，市场主体行为也比较理性，对外汇市场前期采
取的宏观审慎的逆周期调控已基本退出。

    全球汇市方面，美元兑日圆周五跳涨0.5%，因朝鲜核问题僵局有望突破的憧憬升高，且
日本央行再度确认未来数月坚守超宽松政策立场的决定。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
 在岸市场人民币兑美元          今日          上日          升贬
    即期成交价格               6.337        6.3321        -0.08%
          中间价              6.3451        6.3239        -0.33%
    成交额                  190.53亿美    239.3亿美元        
                                元                      
        日内波动幅度(pips)      262       日低6.3594    日高6.3332
          今年以来升贬幅度                                   2.76%
    2005年汇改以来升贬幅度                                  30.61%
     一年期美元/人民币掉期         1015                           
                                                        
                                                             
 离岸人民币市场                今日          上日                 
          CNH即期             6.3387         6.345                
   一年期NDF                   6.469        6.4711                
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.3348
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.803元、5.9381元和8.7552元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋
审校 林高丽)
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