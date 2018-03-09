更新版 1-中国证券：证监会新规落实券商业对外开放，外资持股上限提至51%

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路透北京3月9日 - 中国证监会周五发布外商投资证券公司管理办法的征求意见稿，将外资持有国内券商的上限由目前的49%提至51%。新规主要为了落实中国金融行业对外逐步开放的承诺，并为外资控股国内券商铺平道路。

按中方去年11月的承诺，初期外方将可持有国内券商至多51%股权，三年后外资的投资比例将不受限制。证监会新闻发言人常德鹏周五表示，该管理办法将允许外资控股证券公司，合资证券公司的境内股东条件与其他证券公司的股东条件一致。

征求意见稿说明称，新规定完善了外资持有上市证券公司股份的规定，将全部境外投资者持有上市内资证券公司股份的比例提高到不得超过中国证券业对外开放所作的承诺，与外资合计持有非上市证券公司的最高股权比例一致。

常德鹏表示，将放宽单个境外投资者持有上市证券公司股份的比例限制，但通过证券交易所的证券交易或者协议收购方式，单个境外投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有上市券商已发行的股份比例，不得超过30%。

他还指出，中国将逐步放开合资证券公司业务范围，允许新设合资证券公司根据自身情况依法有序申请证券业务，初始业务范围需与控股股东、第一大股东的证券业务基业向匹配。

征求意见稿显示，允许新设合资证券公司根据自身情况，原则可申请四项业务，一年后可申请增加业务，每次可申请增加两项。

证券法第125条规定证券公司可以经营证券经纪、证券投资咨询、财务顾问、证券承销和保荐、证券自营、证券资产管理和其他证券业务。而2008年颁布的券商业务审批暂行规定要求，证监会对新设券商的核准业务不超过四种。

他说，该办法完善境外股东条件，境外股东需为金融机构且具有良好的国际声誉和经营业绩，近三年业务规模、收入、利润居于国际前列，近三年长期信用均保持在高水平。该办法并明确了境内股东的实际控制人身份变更导致内资证券公司性质变更的相关政策。

他还指出，证监会将根据公开征求意见的反馈情况，对办法做进一步修改，并履行程序后发布实施，依法受理合资证券公司的设立申请。征求意见稿的意见反馈截止时间为4月8日。（完） (发稿 张晓翀/林琦 ;审校 杨淑祯)