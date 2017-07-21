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BRIEF-Highlight Event and Entertainment invests in 5EL
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#瑞士市场报道
2017年7月21日 / 凌晨5点41分 / 15 天前

BRIEF-Highlight Event and Entertainment invests in 5EL

路透新闻部

1 分钟阅读

July 21 (Reuters) - HIGHLIGHT EVENT AND ENTERTAINMENT AG :

* SAID ON THURSDAY RESOLVED TO ACQUIRE A FURTHER 544,409 NO-PAR VALUE SHARES (17.49%) IN 5EL SA

* INSTEAD OF A CASH PAYMENT, THE COMPANY HAS TAKEN THE OPPORTUNITY TO OFFSET THE PURCHASE PRICE AGAINST THE LOAN RECEIVABLE FROM HIGHLIGHT VENTURE CORP. (USA)

* PURCHASE PRICE FOR THE SHARES IN 5EL SA AMOUNTED TO CHF 3,941,521

* FOLLOWING THE TRANSACTION, THE COMPANY HAS A 19.99% FINANCIAL INVESTMENT IN 5EL SA (POST RESTRUCTURING AND CAPITAL INCREASE)

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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