FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
4 天前
BRIEF-Huber+Suhner sells cable system project for Twindexx trains to Kabel-Technik Polska
#汇率调查
#“通俄门”
#中美关系
#图片精选
频道
专题
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
路透调查
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
深度分析
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
深度分析
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#瑞士市场报道
2017年8月1日 / 早上6点14分 / 4 天前

BRIEF-Huber+Suhner sells cable system project for Twindexx trains to Kabel-Technik Polska

路透新闻部

1 分钟阅读

Aug 1 (Reuters) - HUBER+SUHNER AG:

* SAID ON MONDAY HAS DECIDED TO DISTANCE ITSELF IN THE EUROPEAN RAILWAY MARKET FROM BUSINESS INVOLVING BUILD-TO-PRINT HARNESSING

* AS PART OF THIS ALIGNMENT, HUBER+SUHNER SIGNED THE CONTRACT FOR THE SALE OF ITS CABLE SYSTEM PROJECT FOR THE TWINDEXX TRAINS TO KABEL-TECHNIK POLSKA SP. Z O.O. (PART OF PKC GROUP AND ULTIMATELY MSSL) ON 31 JULY 2017

* THE SALE SHALL COME INTO FORCE ON 1 SEPTEMBER 2017, AFTER THE END OF A PHASE FOR COMPLETION OF CLOSING CONDITIONS

* THE BUSINESS WITH WIRES AND CABLES IS NOT AFFECTED BY THIS DECISION

Source text - bit.ly/2tYTZeU

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below