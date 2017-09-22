FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Turkish Airlines in talks with Boeing to buy 40 Boeing 787-9 Dreamliner
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年9月22日 / 早上6点53分 / 1 个月前

BRIEF-Turkish Airlines in talks with Boeing to buy 40 Boeing 787-9 Dreamliner

1 分钟阅读

Sept 22 (Reuters) - TURK HAVA YOLLARI AO:

* TURKISH AIRLINES EXPRESSED AN INTENTION TO ORDER 20+20, A TOTAL OF 40 BOEING 787-9 DREAMLINER TO THE AIRCRAFT MANUFACTURER TO BE DELIVERED BETWEEN 2019 AND 2023

* THIS INTENTION WAS RAISED BY WIDE BODY AIRCRAFT NEEDS OF TURKISH AIRLINES RESULTING FROM THE FIRM NARROW BODY AIRCRAFT ORDERS THAT WERE PREVIOUSLY PLACED

* WITH THIS INTENTION OF PURCHASE, NEGOTIATIONS ARE CONTINUING WITH BOEING

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below