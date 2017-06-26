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BRIEF-Wockhardt Bio AG says commercial litigation with Teva settled
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2017年6月26日 / 凌晨5点57分 / 1 个月前

BRIEF-Wockhardt Bio AG says commercial litigation with Teva settled

路透新闻部

1 分钟阅读

June 26 (Reuters) - WOCKHARDT BIO AG:

* SAID ON SATURDAY WOCKHARDT LIMITED (INDIA) AND ITS SUBSIDIARIES SETTLE WITH TEVA AND ITS AFFILIATE A COMMERCIAL LITIGATION IN THE HIGH COURT, LONDON

* UNIT CP PHARMACEUTICALS LIMITED hAS AGREED TO WAIVE ITS CLAIM FOR THE OUTSTANDING TRADE RECEIVABLE OF GBP 20 MN AND ACCORDINGLY DROPPED ITS COUNTERCLAIM FOR THE SAID AMOUNT AND FURTHER PAID A SUM OF GBP 23 MN TO TEVA AND CEPHALON BY WAY OF FULL AND FINAL SETTLEMENT OF TEVA'S CLAIMS

Source text: bit.ly/2t7N4hK

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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