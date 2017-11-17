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#瑞士市场报道
2017年11月17日 / 早上7点25分 / 更新于 1 天前

BRIEF-Altin says merger talks with Alpine Select completed

1 分钟阅读

Nov 17 (Reuters) - ALTIN AG:

* SAID ON THURSDAY MERGER TALKS WITH ALPINE SELECT LTD. COMPLETED

* INDEPENDENT BOARD MEMBERS CONSIDER THE COMPENSATION OF $11.50 PER ALTIN SHARE AS FAIR AND APPROPRIATE

* SIGNED A MERGER AGREEMENT WITH ABSOLUTE INVEST ON 16 NOVEMBER 2017

* SUBJECT TO APPROVAL BY AT LEAST 90 PCT OF THE VOTING SHARES, THIS AGREEMENT FORESEES AN ABSORPTION BY MERGER OF ALTIN BY ABSOLUTE INVEST

* UPON COMPLETION OF THE MERGER, ALTIN WILL BE DISSOLVED WITHOUT LIQUIDATION

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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