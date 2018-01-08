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BRIEF-Sanofi And Alnylam Pharmaceuticals Enter Into Partnership
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#公司新闻(英文)
January 8, 2018 / 7:26 AM / a day ago

BRIEF-Sanofi And Alnylam Pharmaceuticals Enter Into Partnership

1 分钟阅读

Jan 8 (Reuters) - SANOFI SA:

* AND ALNYLAM, ANNOUNCED ON SUNDAY STRATEGIC RESTRUCTURING OF RNAI THERAPEUTICS RARE DISEASE ALLIANCE

* SANOFI WILL OBTAIN GLOBAL DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION RIGHTS TO FITUSIRAN

* GLOBAL COMMERCIALIZATION OF FITUSIRAN, UPON APPROVAL, WILL BE DONE BY SANOFI GENZYME

* ALNYLAM WILL RECEIVE ROYALTIES BASED ON NET SALES OF FITUSIRAN PRODUCTS

* ALNYLAM TO OBTAIN GLOBAL DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION RIGHTS TO ITS INVESTIGATIONAL RNAI THERAPEUTICS PROGRAMS FOR THE TREATMENT OF ATTR AMYLOIDOSIS, INCLUDING PATISIRAN AND ALN-TTRSC02

* SANOFI WILL RECEIVE ROYALTIES BASED ON NET SALES OF THESE ATTR AMYLOIDOSIS PRODUCTS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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