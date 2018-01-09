FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Burckhardt Compression Confirms 2017 Sales And EBIT Margin Outlook
频道
专题
综述：美国对朝韩会谈表示赞赏 但朝鲜拒绝讨论去核化问题
半岛局势
综述：美国对朝韩会谈表示赞赏 但朝鲜拒绝讨论去核化问题
即时观点：中国12月CPI小涨PPI涨幅续回落 通胀温和料难扰动货币政策
深度分析
即时观点：中国12月CPI小涨PPI涨幅续回落 通胀温和料难扰动货币政策
2018年全球经济增速料加快至3.1% 受新兴经济体带动--世行
国际财经
2018年全球经济增速料加快至3.1% 受新兴经济体带动--世行
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#瑞士市场报道
January 9, 2018 / 5:37 AM / 2 days ago

BRIEF-Burckhardt Compression Confirms 2017 Sales And EBIT Margin Outlook

1 分钟阅读

Jan 9 (Reuters) - Burckhardt Compression Holding AG :

* EXPECTS CONSOLIDATED SALES FOR FISCAL YEAR 2017 TO REACH THE PRIOR-YEAR LEVEL AND THE EBIT MARGIN TO RANGE BETWEEN 6% AND 9%

* PRESENTS ITS MID-RANGE PLAN – SYSTEMS DIVISION WILL MAINTAIN ITS MARKET LEADERSHIP – GROWTH WILL COME FROM THE SERVICES DIVISION

* AIMING FOR APPROXIMATELY CHF 700 MILLION IN SALES BY FISCAL YEAR 2022, SPLIT FAIRLY EVENLY BETWEEN THE TWO DIVISIONS, WITH AN EBIT MARGIN OF 10 – 15%

Source text - bit.ly/2CVLCoG

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below