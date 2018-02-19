BRIEF-Galapagos And MorphoSys Present Results From Phase 1 Study With MOR106 In Atopic Dermatitis

Feb 19 (Reuters) - Galapagos:
* GALAPAGOS AND MORPHOSYS ANNOUNCED ON SATURDAY THAT MOR106 WAS GENERALLY WELL TOLERATED IN ATOPIC DERMATITIS (AD) PATIENTS
* 83% OF PATIENTS AT HIGHEST DOSE REACHED AT LEAST 50% IMPROVEMENT PER ATOPIC DERMATITIS AREA AND SEVERITY INDEX (EASI-50) AT WEEK 4
* POOLED DATA ACROSS DOSE COHORTS SHOWED 72% IMPROVEMENT OF AD SYMPTOMS AT WEEK 12 COMPARED TO BASELINE IN PATIENTS TREATED WITH MOR106
* PHASE 2 DEVELOPMENT OF MOR106 PLANNED TO BE INITIATED IN FIRST HALF OF 2018
Source text: bit.ly/2EDNALm
Further company coverage:, (Gdynia Newsroom)