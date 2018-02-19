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公司新闻(英文)
February 19, 2018 / 8:09 AM / a day ago

BRIEF-Morphosys And Galapagos Present Results From Phase 1 Study With Mor106

1 分钟阅读

Feb 19 (Reuters) - MORPHOSYS AG:

* SAID ON SATURDAY MORPHOSYS AND GALAPAGOS PRESENT RESULTS FROM A PHASE 1 STUDY WITH MOR106 IN ATOPIC DERMATITIS AS LATE-BREAKING ABSTRACT

* IN THE STUDY, MOR106 WAS GENERALLY WELL TOLERATED IN ATOPIC DERMATITIS(AD)PATIENTS

* 83% OF PATIENTS (5 OUT OF 6) AT THE HIGHEST DOSE REACHED AT LEAST 50% IMPROVEMENT PER THE ATOPIC DERMATITIS AREA AND SEVERITY INDEX (EASI-50) AT WEEK 4

* POOLED DATA ACROSS ALL DOSE COHORTS SHOWED 72% IMPROVEMENT OF AD SYMPTOMS AT WEEK 12 COMPARED TO BASELINE IN PATIENTS TREATED WITH MOR106

* PHASE 2 DEVELOPMENT OF MOR106 PLANNED TO BE INITIATED IN FIRST HALF OF 2018

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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