BRIEF-Morphosys And Galapagos Present Results From Phase 1 Study With Mor106

Feb 19 (Reuters) - MORPHOSYS AG:
* SAID ON SATURDAY MORPHOSYS AND GALAPAGOS PRESENT RESULTS FROM A PHASE 1 STUDY WITH MOR106 IN ATOPIC DERMATITIS AS LATE-BREAKING ABSTRACT
* IN THE STUDY, MOR106 WAS GENERALLY WELL TOLERATED IN ATOPIC DERMATITIS(AD)PATIENTS
* 83% OF PATIENTS (5 OUT OF 6) AT THE HIGHEST DOSE REACHED AT LEAST 50% IMPROVEMENT PER THE ATOPIC DERMATITIS AREA AND SEVERITY INDEX (EASI-50) AT WEEK 4
* POOLED DATA ACROSS ALL DOSE COHORTS SHOWED 72% IMPROVEMENT OF AD SYMPTOMS AT WEEK 12 COMPARED TO BASELINE IN PATIENTS TREATED WITH MOR106
* PHASE 2 DEVELOPMENT OF MOR106 PLANNED TO BE INITIATED IN FIRST HALF OF 2018
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