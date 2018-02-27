FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#世界移动通信大会
#半岛局势
#比特币
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
瑞士市场报道
February 27, 2018 / 6:26 AM / a day ago

BRIEF-Allreal Holding FY EBIT incl. revaluation gains Down At CHF 187.5 Mln

1 分钟阅读

Feb 27 (Reuters) - Allreal Holding AG:

* FY TOTAL SALES CHF 603.4 MLN, DOWN 10.2 PCT

* FY OPERATING PROFIT (EBIT) INCL. REVALUATION GAINS CHF 187.5 MLN, DOWN 29.4 PCT

* FY NET PROFIT INCLUDING REVALUATION GAINS FOR THE 2017 FINANCIAL YEAR AMOUNTED TO CHF 129.2 MILLION, OR 25.6% BELOW THAT OF THE PREVIOUS YEAR

* EXPECTS OPERATING NET PROFIT FOR THE 2018 FINANCIAL YEAR TO BE REPORTED SLIGHTLY ABOVE THAT OF THE PERIOD UNDER REVIEW.

* WILL PROPOSE A HIGHER PROFIT DISTRIBUTION OF CHF 6.25 PER SHARE IN THE FORM OF A PAR VALUE REDUCTION

Source text - bit.ly/2HQGEs6

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below