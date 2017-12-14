FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
美国产油量增长 2018年全球油市均衡受到威胁--IEA月报（更新版）
频道
专题
欧央行总裁德拉吉无视批评意见 坚持向区内经济注资承诺
深度分析
欧央行总裁德拉吉无视批评意见 坚持向区内经济注资承诺
焦点：冬季气荒效应发酵 LNG船改道转往中国且费率攀升
深度分析
焦点：冬季气荒效应发酵 LNG船改道转往中国且费率攀升
分析：中国汽车终于要打入西方市场了？
深度分析
分析：中国汽车终于要打入西方市场了？
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
December 14, 2017 / 9:25 AM / a day ago

美国产油量增长 2018年全球油市均衡受到威胁--IEA月报（更新版）

2 分钟阅读

（新增细节及评论）

路透伦敦12月14日 - 国际能源署(IEA)周四称，全球油市有可能在2018年上半年出现过剩，美国供应增长抵消了石油输出国组织(OPEC)明年一整年维持减产的影响。

“总供应增速料超过需求增长：明年上半年过剩幅度可能在20万桶/日，而到下半年转为短缺约20万桶/日，因此2018年全年料刚刚平衡，”IEA在其月度油市报告中称。

“未来几个月很多情况都可能发生改变，但看起来，产油国对2018年能保持像2017年那样每日50万桶的去库存速度的希望可能会落空。”

IEA维持对2017年全球石油日需求增长的预测不变，仍为每日150万桶，增幅为1.6%。对2018年的日需求增长预测为每日130万桶，相当于增长1.3%。

图表1：IEA对全球石油供需情况预估 reut.rs/2o3Wz0D

今年OPEC之外的石油生产可能已增长60万桶/日，明年增幅料升至160万桶/日。

IEA上月预测，2018年OPEC之外的石油供应可能增长130万桶/日，但美国页岩油产量的增长，促使IEA将明年美国原油总产量增幅从11月预测的79万桶/日上调至87万桶/日。

OPEC与包括俄罗斯在内的10个盟友11月同意将减产180万桶/日的计划延长至2018年全年，以迫使全球原油库存下降和支撑油价。

IEA称，经济合作暨发展组织(OECD)10月原油库存减少4,030万桶至29.4亿桶，为2015年7月以来最低，较五年均值高出1.11亿桶。OPEC的目标是恢复至五年平均水平。

图表2：IEA全球石油需求增长预估 tmsnrt.rs/2Cjv8D4

IEA估计，2018年OPEC平均原油产出将为3,250万桶/日，约较今年迄今产出均值3,240万桶高出约10万桶/日，暗示库存将会持续下滑。

但在美国带头下，明年全球供应的增幅预料为110万桶/日，意味着明年初库存将会增加。

“进入2018年第一季，假设OPEC产出持稳于3,250万桶/日，我们的供需预估暗示全球原油库存将增加30万桶/日，”IEA称。

“11月的全球情势更为复杂，甚至就连美国及新加坡石油库存下滑，包括中国、欧洲、日本及富查伊拉(Fujairah)等地的库存可能会增加。10月至11月期间海上储油减少，但下滑幅度不若2017年第三季，”IEA称。

图表3：IEA对全球石油供应增长的预估 tmsnrt.rs/2o4YphO

(完)

编译 张明钧/李春喜; 审校 刘秀红/蔡美珍/于春红

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below