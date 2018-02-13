IEA月报称2018年石油供应快速增加 可能盖过需求增长（更新版）

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路透伦敦2月13日 - 国际能源署(IEA)周二表示，在美国带动下的全球石油产量增长，今年可能超越需求增长。

IEA将2018年全球石油增幅预估上调至140万桶/日，之前预估为130万桶/日。此前，国际货币基金组织(IMF)在1月上调了今明两年的全球经济增长预估。

IEA在月报中表示，2017年石油需求增幅为160万桶/日。

不过产出迅速增加、特别是美国，可能轻易盖过任何的需求增加，同时开始推高全球石油库存；目前全球石油库存正接近五年均值。

“目前美国生产商在大幅降低成本的情形下正享有第二波的增长，其2018年石油产出的增幅之大，可能相当于全球需求增幅，”IEA指出。

该机构称，“在截至11月的三个月里，(美国)原油产量大增84.6万桶/日，很快将超过沙特的产量。到今年年底，美国可能将超过俄罗斯，成为全球最大产油国。”

据美国能源资料协会(EIA)估算，今年底美国原油产量将达到1,100万桶/日。

石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等其他石油出口国，同意在2018年连续第二年限产，以迫使库存下降并支撑油价。

IEA表示，全球最富裕国家的石油库存12月下滑5,560万桶至28.51亿桶，创下2011年2月以来最大单月降幅。

2017全年库存下滑1.54亿桶，相当于每日下滑42万桶。IEA称，到了年底时，库存水准仅较五年均值高出5,200万桶，油品库存则是已经低于五年均值。

“在供应过剩如此大幅下降的情形下，产出协议或许已经接近成功；不过这并非必然的结果：油价涨势已经接近停顿，并已经反转走势，同时根据我们的供需平衡来看，石油库存也有可能下滑，至少在今年初是如此。”

OPEC国家以外的石油生产1月下滑17.5万桶/日至5,860万桶/日，但仍较去年1月高出130万桶/日，主要因为美国产出较上年同期增加130万桶/日。

1月OPEC石油产出大体持稳在3,216万桶/日，减产协议的执行率达到137%，一定程度上是因为委内瑞拉产量减少。该国的经济危机使其多数石油产能陷入瘫痪。

据IEA预测，2018年对OPEC石油的需求平均为3,230万桶/日，第一季则降至3,200万桶/日。

IEA称，只要全球经济增长保持强劲，或意外出现的供应中断持续，即便是美国石油产量增加，油价可能仍会受到支撑。油价1月曾短暂触及每桶71美元的高位。

“如果这样，多数产油国将会高兴；但如果不是这种情况，历史或许会重演，”IEA称。(完)