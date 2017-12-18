未来五年全球煤炭需求增长料受抑 年均仅增0.5%--IEA

路透伦敦12月18日 - 国际能源署(IEA)周一称，受中国需求下降影响，预计未来五年全球煤炭需求将受抑，年增长率仅为0.5%，略高于当前水准。

IEA在其年度煤炭市场报告中称，去年全球煤炭消费同比下降1.9%至53.57亿吨，因天然气价格下降、可再生能源大增以及能源效率的提升打压了煤炭需求。

该机构预计，到2022年全球煤炭需求年均增长率为0.5%，“仅略高于当前水准，意味着煤炭消费几乎停滞了大约10年”。

欧洲、加拿大、美国以及全球最大煤炭消费国--中国的煤炭使用量将下降，但东南亚、印度、巴基斯坦和孟加拉国的消费料增长。

直到2022年期间，印度的消费规模增幅料为最大，按年增长3.3%至6.05亿吨。

在2013年达到顶峰后，中国的年消费规模料逐年下降0.1%，到2022年降至27.87亿吨，因中国政府治理污染的行动令工业和居民用煤下降。

明年美国的煤炭消费量将略微上升，之后到2022年降至4.69亿吨。欧盟的煤炭消费量到2022年料降至2.93亿吨。

供给方面，预计2020年全球煤炭供应总量将按年增长0.8%至55.34亿吨，主要受非OECD国家的供应驱动。

报告称，预计2022年煤炭在全球能源供应结构中的占比将降至26%；2016年为27%。

在经历了数年的下滑之后，今年煤炭价格继续走坚，受中国煤炭大幅减产以及亚太和欧洲地区需求强劲的支撑。

欧洲API2 2018煤炭期货目前交投在每吨约90美元，因中国需求上升以及供给问题。

IEA称，尽管2016-17年底价格高企，但煤炭项目开发进展一直缓慢。中国、印度、韩国和日本的需求不旺且前景不确定，对投资构成了压抑。

过去一年由于没有太多的新增供给，使得价格出现攀升。

“(煤炭)价格大体上继续依赖于中国，由此，中国煤炭行业的结构性改革是煤价走势的关键。”报告称。(完)