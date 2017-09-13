IEA月报称全球石油库存下降 因需求强劲

路透伦敦9月13日 - 国际能源署(IEA)周三表示，全球石油过剩规模开始减少，因欧美需求增长强于预期，而且石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产。

IEA将2017年全球石油需求增幅预估从150万桶/日上修至160万桶/日。

“OECD需求增长继续快于预期，尤其是欧洲和美国，”IEA表示。

工业化国家强劲的需求是第二季全球石油需求增长230万桶/日的关键因素。第二季是2015年中以来需求同比增长最高的一个季度。

供给方面，8月全球石油产出下降72万桶/日，因OPEC成员利比亚和一些非OPEC国家的计划外停产和例行维护。这些非OPEC产油国中包括俄罗斯、哈萨克斯坦、阿塞拜疆、墨西哥以及北海地区。

这是全球石油产量四个月来首次下降。

IEA称，“基于投资者的近期押注，人们预期市场正在收紧，油价将上涨，尽管涨势非常温和。”

8月OPEC原油产量于五个月来首次下降，因利比亚局势再度动荡，8月OPEC石油产量减少21万桶/日，至3,267万桶/日。

8月OPEC成员国对减产协议的遵守率从7月的75%升至82%。今年迄今的遵守率为86%。

IEA称，由于产出下降和需求增强，全球石油库存开始再平衡。

“7月OECD商业库存持平于30.16亿桶，而通常7月份库存会上升，”IEA称。

全球原油及库存过剩的五年均值降至1.9亿桶。

“7月底OECD石油库存仅比五年均值高出3,500万桶，”IEA称，“很快OECD库存就可能会下降至五年均值，甚至是降至其下方，降到什么水平取决于哈维飓风过后美国炼油行业的复苏速度。”(完)