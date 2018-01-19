IEA月报称全球油市供应快速收紧 因委内瑞拉产量急剧减少

路透伦敦1月19日 - 国际能源署(IEA)周五表示，由于委内瑞拉石油产量下降，国际油市供应快速收紧。2017年委内瑞拉石油产量意外大幅减少，2018年可能进一步下降。

由于债务和基础设施问题，12月委内瑞拉石油产量减少至161万桶/日，接近30年低点。这帮助油价在1月初突破每桶70美元，这是三年来最高水平。

“有关市场趋紧的普遍看法显然是最主要的原因，而且整体来看，有关委内瑞拉产量的担忧也不断加剧，”IEA在月度报告中称。IEA负责协调各工业化国家间的能源政策。

“考虑到委内瑞拉惊人的债务和不断恶化的石油网络，有可能今年的产量降幅会更大...美国的金融制裁也导致委内瑞拉石油行业运营难度加大，”IEA称。

由于委内瑞拉石油产量下降，IEA称石油输出国组织(OPEC)12月原油产量降至3,223万桶/日，使该组织对减产协议的执行率提高到129%。

除委内瑞拉之外，北海12月也出现生产问题，这帮助全球12月石油供应降至9,770万桶/日，较11月减少40.5万桶/日。

IEA称，11月工业化国家的商业石油库存连续第四个月下降，并可能在12月再度下降。

2017年OPEC同意减产，并且同意2018年全年维持减产，以帮助将石油库存降低至五年平均水平。

IEA称，如果OPEC及非OPEC产油国继续对减产协议保持良好的执行度，2018年油市将实现均衡。

“2017年第四季全球油市异常吃紧，”IEA表示，称在此期间由于工业化国家和中国的原油库存下降，全球石油库存合计减少100万桶/日。

**美国石油产量超过沙特**

IEA称，油价回升以及全球石油库存下降得益于2017年全球需求的强劲增长，但这个势头将在2018年放缓。

IEA维持2018年石油需求增长预估在130万桶/日不变，低于2017年的160万桶/日，主要因为油价上涨以及中国石油消费模式转变所带来的影响。

IEA表示，除了需求放缓，美国石油产出的明显增加预计也将令油价承压。

IEA称，美国的快速增产以及加拿大和巴西的产量上升，将推动非OPEC石油供应在2018年增加170万桶/日，2017年为增加70万桶/日。非OPEC产油国今年的产出料接近6,000万桶/日。

“美国原油供应料将超过1,000万桶/日，从而压过沙特阿拉伯和俄罗斯。”IEA表示。

IEA称，美国短期产能已经对油价上涨做出反应，因此IEA将2018年美国原油产能增长预估提高到110万桶/日，前次预估为增长87万桶/日。

“这意味着在经历了2016年的下滑和2017年稳定回升后，石油生产料重返2013-2015年间的高峰，当时美国引领的产能增长令原油供应增幅达到190万桶/日。”IEA表示。（完）