国际油市：美国原油下跌，IEA报告令需求前景存疑

路透新加坡11月15日 - 美国原油期货价格周三下滑，延续上日跌势，此前国际能源署(IEA)发布报告，让过去数月燃料市场收紧的情况笼罩疑云。

美国西德克萨斯中质油(WTI)跌0.60美元或逾1%，报每桶55.10美元。

布兰特原油期货尚未交易。

布兰特原油自从一周前触及2015年来高位之后，跌幅现已将近5%。7-11月初期间上涨逾40%的涨势告终。

“原油价格在IEA报告令2018年前景浮现疑虑之后骤然下滑，”澳新银行周三称。

IEA在关于油市的月报中，将今明两年石油需求下调10万桶/日，2017 和2018年将分别降至150万桶/日和130万桶/日。

“假设OPEC产量水平保持当前水准，石油市场将在2018年第一季面临艰巨的挑战，届时供应预计将比需求多出60万桶/日，2018年第二季供应过剩程度有所下降，料达20万桶/日，”IEA表示。

期货经纪商AxiTrader的Greg McKenna说，油价之所以下滑，系因为“当前需求将下降，而且长期而言美国产量将出现我们前所未见的增长情况。”

美国石油产量C-OUT-T-EIA自2016年中期迄今已增长逾14%，达到962万桶/每日。最新官方数据将在周三公布。(完) (编译 侯雪苹/李婷仪 审校 李爽/杜明霞)